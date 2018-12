Aún no existe el recurso necesario para realizar la vialidad Teocalco-Aguas Negras, acusaron vecinos de la primera comunidad, en el municipio Tula, quienes dijeron estar a la espera, aunque advirtieron que en caso de que no haya avance en la obra podrían bloquear nuevamente el puente vehicular de la localidad.



El pasado 10 de noviembre, pobladores de Teocalco bloquearon la carretera Tula-Tlahuelilpan, a la altura del puente vehicular, en demanda de recursos para la reconstrucción de la vialidad que es el principal acceso a la localidad.



Dos días después volvieron a bloquear a la misma altura, pues acusaron que les informaron que emparejarían la vía, pero lo que ellos quieren es reencarpetarla, ya que la carretera tiene muchos años en pésimas condiciones, dijeron.



En esa ocasión acordaron buscar recursos extraordinarios de los remanentes de fin de año, pero hasta la fecha no han tenido respuesta.



Al respecto, el alcalde Gadoth Tapia Benítez comentó que buscan gestionar presupuesto, ya que necesitan más de 21 millones de pesos para los trabajos, y hacerla con recursos municipales restaría dinero para otras obras.



Además, refirió que también buscan presupuesto para realizar la vialidad que conecta a las comunidades Macua y Carranza, para ello son necesarios otros 11 millones de pesos.

