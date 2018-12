Problemas desde hace 4 meses

4 meses sin ayuda

A una habitante de laque apenas tiene siete focos en su vivienda y utiliza una cantidad normal de luz, desde octubre de este año lale está cobrando cantidades muy altas: le han llegado, vive en una casa de dos pisos, que tiene dos cuartos en la planta alta y una sala comedor en la planta baja.Con ella viven un hijo y una hija, que tiene dos niños pequeños; sin embargo Tomasa señala que, ella se dedica a labores domésticas en otra casa. Además, losque tiene en su casa en su mayoríaHace, con elque tomaba la lectura de la luz con una tarjeta, con la cual pagabaLale colocó un nuevo medidor y desde entonces comenzó su calvario, cuando le llegó un recibo por, sin que hubiera motivo alguno para el aumento; como no pagó en la fecha de corte, le cortaron la energía.Tomasa acudió a, sin embargo le dijeron que estaba en lo correcto y a lo único que accedieron es a hacerle un descuento, dejándole la deuda en, además de reconectar su servicio en lo que se sabía qué pasaba.Hubo cambios en el alumbrado público afuera de su casa.La fecha en la que le adjudican el, coincide con el cambio porque le hicieron en un poste que queda justo afuera de su casa.Ella ha pedido varias veces a laque acudan a su casa para revisar qué es lo que pasa, pero hasta ahora no ha ido nadie.Este miércoles le llegó un recibo por una cantidad más alta,y señala que el corte se hará a partir del 30 de diciembre, por lo que ella teme quedarse sin luz.Tomasa y su familia tienen un taller y una tienda, a los cuales les llegan los recibos por no más de, cuando por ejemplo en la tienda, hay dos refrigeradores que están conectados día y noche, por lo que espera queratifique este error.