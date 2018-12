“Hasta donde tenemos conocimiento este gobierno no aumentará el número de tarjetas, entonces estamos preocupados porque tenemos mucha personas de la tercera edad que quieren ese apoyo. Para nosotros es importante, porque es un beneficio práctico, porque 350 son en despensa en las farmacias ISSEG y 150 más son en efectivo para sus gastos personales”, señaló Ernesto Reyes, líder de Clama.

Dan baja a viejos usuarios, pero no aumenta padrón



“Lo que se hace es que si alguien no la usa durante tres meses, los dan de baja y esa misma se la asignan a otra persona. Sólo reponen el padrón, pero no lo aumentan”, comentó.

SIGUE LEYENDO:

Lasfueron insuficientes y, por lo que hay miles esperando obtener este apoyo, señalon integrantes de la, la cual exigirá alque hagaEn febrero de este año, elinició la entrega de las, pero el número de beneficiados no crecerá.Pero lamentó que no haya una mayor amplitud dePor ello llamó al“para que no deje atrás a las personas de la tercera edad con este beneficio, que no se olvide de ellos”, pues recordó que tan solo esta organización