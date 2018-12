Reina incertibumbre en Sedesol

Los trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Socialdebido a que no se les ha informado si habrá recorte de personal y si esto ocurriera a partir de cuando sería.am realizó un recorrido por el conjunto de delegaciones federales, dondeEn la recepción del edificio, se informó que, en cambio en Sedesol sí se encontraba todo el personal en funciones. Sin embargo, todos ellos tienen la instrucción del coordinador estatal de programas de desarrollo en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, de no dar información a medios de comunicación.En las oficinas,, lo único que se les han informado es que no habrá período vacacional durante la celebración de las fiestas decembrinas, debido a que la mayoría tienen contratos por honorarios.Lo único que saben es quepero no pueden asegurar si previo a ello podría haber despidos.La gente está en la incertidumbre, pues aunque confirmaron que ePor ahora dicen que todo continua hoy, algunos trabajadores confirmaron que, pero aseguran que al arrancar el próximo año esperan que ya pudieran tomarse decisiones y por lo tanto ellos sabrían que se quedarán o serán despedidos.La misma información confirmaron trabajadores de ladelegación que también está concentrada en este edificio administrativo. El personal también espera que los primeros días del próximo año se definan los movimientos.En la oficinas de la, en la recepción del conjunto administrativo se informó que desde el pasado viernes se encuentran en período vacacional.