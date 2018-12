'Chalecos amarillos' continúan con las protestas. Hoy su sexta jornada

, el movimiento contestatario que ha puesto contra las cuerdas al presidente de Francia, Emmanuel Macron,. Aunque, en la principal ciudad de la nación hay 800 manifestantes que se movilizan. Un número considerablemente menor al de otros fines de semana. La Policía de París confirmó que 30 personas fueron detenidas.A unos días de Navidad,en un momento en el que la caída de participación de su última protesta les ha llevado a evaluar nuevas formas de mantener vivo el movimiento.Aunque la organización no está clara,, donde los últimos cuatro sábados las manifestaciones desembocaron en masivas detenciones, actos vandálicos y cuantiosos daños.Las medidas paraque anunció Macron el pasado 10 de diciembre, entre las que destaca un aumento del salario mínimo, no han logrado aplacar a una parte de los 'chalecos amarillos', que exigen un sistema basado en consultas populares y piden acabar con los privilegios de los políticos.Aunque va a la baja,, actualmente, esto de acuerdo con un sondeo del pasado miércoles.Entre las protestas convocadas en su canal predilecto, Facebook, destaca la de Versalles, realizada por el considerado como uno de los líderes de facto del movimiento, Eric Drouet.El joven camionero, que fue sede de la monarquía francesa.El Palacio de Versalles anunció que este sábado estará excepcionalmente cerrado de "forma preventiva" por orden de la Prefectura (delegación) de Gobierno.Su objetivo es entorpecer el tráfico con el bloqueo de los camiones de mercancías que entran y salen de España.Otras movilizaciones convocadas tienen, los acusan de no pagar impuestos, e incluso ante algunos de los principales medios de comunicación franceses a los que consideran hostiles a su causa.", muchos de ellos por accidentes de tráfico en zonas como rotondas, uno de los lugares predilectos de protesta del movimiento.la noche del viernes(sur de Francia), de acuedo a fuentes oficiales.