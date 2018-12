Nerón, el emperador que se casó con un hombre y lo castró

Nerón Claudio César Augusto Germánico o Néron a secas, fue uno de los emperadores romanos más populares a causa de la locura y de haberse vuelto un ser despreciable durante sus últimos años de gobierno.Promovió persecuciones a enemigos políticos y a los cristianos, asesinó a familiares y llevó al imperio a una decadencia económica a causa de sus lujos y excentricidades.De acuerdo al El Español, no solamente fue conocido por eso, también había más pasiones además de matar a gente: los efebos, aquellos adolescentes de gran belleza física e incluso andrógina.A lo largo de su vida tuvo muchos romances, pero hubo uno en especial, Esporo, de quien dicen, tenía un parecido físico con su esposa fallecida, Popea Sabina.De sólo ser una pareja sexual, poco a poco se fue convirtiendo en su amante hasta que fue presentado como su pareja oficial, al grado de querer casarse con él.En esos años los matrimonios entre personas del mismo sexo estaban prohibidos, así que el emperador se casó con él, pero con una sola condición, oscura y siniestra: castrar a Esporo para convertirlo en mujer.Pero ahí no acabó todo, luego de su recuperación Nerón obligó a Esporo a usar la ropa de su ex mujer y obligó a la gente a tratarlo como si fuera ella.Fue el primer emperador en casarse con una persona de su mismo sexo, pero no sería el único, ya que tras su muerte el mismo Esporo fue consorte de otro emperador, Otón.No fue el único con el que Nerón contraría matrimonio, también lo hizo con uno de sus libertos, Pitágoras, pero en esta ocasión se cambiaron las tornas, ya que fue el emperador quien hizo el papel de mujer.