FISCAL Y EL PERIODO

*** FISCAL Y EL PERIODOHasta que no entre en vigor la Fiscalía General del Estado (que puede irse hasta luego del 15 de febrero que inicie el periodo de sesiones del Congreso) hay tiempo para que la oposición intente empujar algunos cambios en la Constitución y en la ley, uno de ellos es acortar el periodo de encargo del Fiscal.*** NUEVE AÑOS NOHoy la Constitución establece nueve años, ya el Verde presentó una propuesta para que sean cuatro con la posibilidad de ser reelecto por otros cuatro con el voto de las dos terceras partes del Congreso. La bancada del PRI ha planteado que pueden ser siete años y la de Morena propuso la reforma a sólo seis.*** PAN, EN SU CANCHALa presidenta de la Comisión de Gobernación, la panista Libia García, en la anterior Legislatura llegó a pronunciarse por acortar el periodo del Fiscal, en el cierre de año el PAN lleva ese tema con pincitas, pero tampoco hay un rechazo tajante a esa posibilidad. El balón está en su cancha y todo puede pasar.***ESTANCIAS INFANTILESEn todo este jaloneo que significa la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, hay programas que por su impacto social los recortes pretendidos prenden focos amarillos y rojos. Tal es el caso del “Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras” de Sedesol, que plantea un recorte del 49.8%, al pasar de cuatro mil 70 millones en 2018 a dos mil 41 millones para el país.*IMPACTO SENSIBLESin que nadie explique el motivo y el impacto en el estado, lo cierto es que ese programa atiende en Guanajuato a 16 mil niños a través de 460 estancias, y genera empleo directo a dos mil 500 personas.*TRES PROMESASLa Sedesol -convertida en Secretaría del Bienestar- tiene una propuesa de presupuesto 43.6% superior respecto a 2018, pero la estrategia se concentra en los nuevos programas prometidos por AMLO: pensión para adultos mayores, pensión para discapacidad y Sembrando Vida.*BORRADOSLos que desaparecen de un plumazo presupuestal son programas emblema como Liconsa, Diconsa, y otros como Atención a Jornaleros Agrícolas, Coinversión Social, Empleo Temporal, Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades, Comedores Comunitarios. Y se reduce el presupuesto a otros: Fomento a la Economía Social, Prospera, Estancias Infantiles, Seguro de Vida para Jefas de Familia.***CIENCIA DAMNIFICADAEn representación de los 40 afiliados a la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología (AMMCCyT), el director general del Museo Explora, Gerardo Ibarra Aranda, sostuvo ayer una encerrona con Concha Ruiz y Anahí Caldú, coordinadora de Divulgación de la Ciencia y directora de Proyectos Especiales, respectivamente, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).*RESIGNACIÓNEl leonés tocó la puerta para llevar la preocupación por la propuesta de recorte presupuestal a ese dependencia del 12.6%, encontró una buena disposición para trabajar, pero en cuestión de recurso pues se alinean a la ‘austeridad republicana’, le dicen que tendrán que aprender a hacer más con menos.*LA PALABRAEsta asociación le recordó a la Cámara de Diputados en un oficio esta semana que la propuesta es contraria al compromiso que el presidente López Obrador hizo con la comunidad científica el 22 de agosto en el Palacio de Minería, donde garantizó que el presupuesto a ciencia no tendría reducción. Y ya ni hablamos de lo que dice la ley sobre que la inversión anual no debe ser menor al 1% del PIB.*SUBSIDIO A EXPLORADe recursos federales de 2014 a 2018 el Museo de Ciencias Explora ha recibido 10.3 millones de pesos, que se ha utilizado en fortalecimiento a la infraestructura tecnológica, programas para fomento de la ciencia en niños y jóvenes y fomento del emprendiendo en jóvenes. Veremos ahora...*PUESTOS A TRABAJARLe aclararon que los programas estratégicos que ahora apoyará el CONACyT se enfocarán en los temas de: soberanía alimentaria, transición energética, medicina preventiva, salud infantil, reconstrucción de tejidos comunitarios, violencias, racismo, desarrollo industrial, desechos sólidos y tóxicos. Gerardo dejó claro que la AMMCCyT está en la mejor disposición de colaborar en la difusión de la ciencia.Respaldo a De la FuenteEn medio de las marcadas diferencias que tienen las bancadas del PAN y de Morena en el Congreso de la Unión por la discusión del Paquete Fiscal 2019, en lo que sí hubo coincidencia fue en el nombramiento que hizo el Senado de Juan Ramón de la Fuente como Embajador ante la ONU.Al tomar protesta en el Senado la panista leonesa, Alejandra “La Wera” Reynoso, lo felicitó.