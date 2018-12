Bajando la cortina

El gobierno en todo el mundo, por origen, es ineficiente. Sí. No sabe vender, no necesita vender; sólo sabe (y no siempre) cobrar impuestos. El gobierno es un monopolio y no tiene competencia. Por definición, administra la riqueza que generamos los ciudadanos y las empresas. Pero hoy los tiempos son otros. Los gobiernos deben generar valor, ser sustentables financieramente, satisfacer a los ciudadanos traduciendo la recaudación de impuestos en condiciones para que florezca la productividad.Este gen se transmite a quien entra a la burocracia por primera vez. Con facilidad es asimilado y pronto se entra a la “zona de confort” de tener una “plaza” en el gobierno. Llegando allí, se trata de justificar el puesto y de ejercer el presupuesto. Como éste, solito “cae del cielo”, no hay que conseguirlo vendiendo el producto, se necesita solo ejercerlo inteligentemente. Todo lo anterior, procurando, no caer en las tentaciones del beneficio propio, del robo, de la corrupción.Por eso, estas semanas son de felicidad para la burocracia. Aunque se quejan de bajos salarios, tienen las mejores prestaciones. Sus periodos vacacionales son de semanas. Por el contrario, la iniciativa privada, el sector productivo tiene en el periodo del puente “Guadalupe-Reyes”, tiempos de venta, de estrategias para pagar aguinaldos, de cierres fiscales para calcular márgenes. Aquí no hay vacaciones. Aquí está el 97% de los mexicanos que no gozan de las mieles del presupuesto.La burocracia, no. Es el 3% de los mexicanos que goza desde la segunda semana de diciembre, de periodos vacacionales que se suman a los de la Semana Santa y la de Pascua además de aquellos que se tienen en los acuerdos gubernamentales con sindicatos. Regresan alegremente descansados hasta la segunda semana de enero. Después tendrán sus propios periodos vacacionales. Como me decía un compañero de trabajo en la CFE, en la cultura burocrática, éstas, son las “vacaciones cortas”. Sí, las largas, decía, “son las de todo el año”.Vivir en esta burbuja (o de ella) distorsiona la realidad. Por eso, es natural cerrar las universidades públicas, las instituciones educativas, las ventanillas de pagos de servicio, los trámites en general, en estos días. Esta semana ya numerosas dependencias gubernamentales “bajan la cortina” y se para la actividad económica. Incluso museos, áreas de turismo, las de apoyo a la industria de la hospitalidad, cierran en estos periodos. Se “baja la cortina”, pues.Singapur, China y Corea, junto con los países nórdicos, son considerados los países más competitivos del mundo, por ser los más productivos. Esto surge por una cultura centenaria de búsqueda de la superación nacional basados en empresas gubernamentales competitivas. Como lo afirmaba Lee Kwan Yew, el fundador de Singapur, la empresa pública que no fuera rentable, era la primera en cerrar. Así, las empresas de éste, el país más competitivo del mundo, son públicas. Son rentables. Saben vender y tienen a los funcionarios mejor pagados. Allí se paga por resultados y por supuesto, siempre tienen abiertas sus ventanillas de atención.Estos días parte de la burocracia mexicana está sufriendo por los recortes presupuestales que ha decretado AMLO y Morena. La realidad es que muchas veces, el gobierno estaba obeso. La disponibilidad de tecnología ha hecho prescindibles a muchos colaboradores del gobierno en todos los niveles de la organización, aunque todavía los generosos contratos colectivos protegen a los trabajadores a pesar de que ya no sea necesaria la plantilla de trabajadores contratada. Baja la plataforma petrolera y la generación de electricidad, pero se mantiene la planta de trabajadores de Pemex y CFE. Los pasivos laborales se incrementan estratosféricamente. El IMSS tiene mayor pago de pensiones para su propio personal que para sus derechohabientes. Las universidades públicas hacen paros para que les entreguen más subsidios en tanto que disminuye su venta de servicios a la industria. Lo mismo son los centros de ciencia y tecnología que son subsidiados mayoritariamente por el gobierno. La reducción al subsidios sería una extraordinaria oportunidad para que aprendan a generar ingresos propios y sepan lo difícil que es obtener dinero saliendo a vender a las calles.Esta semana, se supo del recorte que el gobierno e AMLO y Morena hicieron a las universidades públicas. Y tuvieron que rectificar. Las universidades públicas quieren siempre más subsidio, aunque no hagan rendición de cuentas ni generen ingresos propios. Ya iniciaron de todos modos, los recortes presupuestales que se reflejarán en despidos masivos de trabajadores del gobierno. Lo mismo sucederá en Guanajuato como reflejo de la disminución de las participaciones federales (el dinero que generamos los guanajuatenses y que nos devuelven).Veamos: nuestro Presidente, AMLO, nunca ha vendido algo. Ha vivido de la política. Ha estado en contacto con las mayorías pues ha recorrido el País. Tiene razón en el diagnóstico (la violencia y la inseguridad tienen como origen la desigualdad social) pero en la estrategia tiene el paradigma del gobierno: hay que reducir costos, no aumentar las ventas. Cualquier empresa que enfrenta la crisis de la competencia, solo tiene dos caminos: incrementar los ingresos y reducir los egresos. El país México está aplicando lo segundo: menos dinero a los Estados, menos gastos superfluos, menos burocracia, menos privilegios a los funcionarios, menos sueldos a los altos burócratas. El pueblo lo clamaba, lo exigía. Solo que no considera cómo incrementar las ventas.Una organización puede tener incremento temporal de la productividad al reducir los gastos, es cierto. Pero esto tiene un límite: solo vendiendo más, es como se logra sobrevivir. Y esto, se hace, pagando sueldos por resultados, optimizando la capacidad instalada, creando una cultura de productividad e innovación. Esto necesita aprenderlo el gobierno todos los días del año, sin “bajar las cortinas”.* Director de la Universidad Meridiano