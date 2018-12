Burocracias parasitarias, o cómo robarse alegremente el presupuesto…

En el contexto del servicio público ganar más de lo que el trabajo aporta significa apropiarse injustamente de una parte a la que todos contribuimos y que originalmente nos pertenece como comunidad política; pero cuando la desproporción entre lo apropiado y lo producido aparece desmesuradamente cargada del lado del primero de estos términos, la denominación del hecho adquiere otra dimensión que lo convierte en un robo vil y descarado.Las burocracias de cualquier época o latitud siempre se han despachado con la cuchara más grande en satisfacción a su egoísta conveniencia; pero en México, durante el nefasto neoliberalismo que ahora termina, perdieron toda proporción en el manejo discrecional de sus presupuestos, hasta incurrir en un abierto latrocinio del patrimonio y los dineros públicos…Esos burócratas, de cualquier estirpe partidista, se han arrogado indebidamente la facultad de determinar por sí mismos el supuesto valor de su trabajo, en consideraciones bastante retorcidas.Así, la discusión actual sobre los sueldos y otros privilegios sucedáneos que aquéllos se han auto despachado, ha puesto al descubierto el manejo discrecional y corrupto del erario.Si el dinero no alcanza para satisfacer todas las necesidades colectivas, en cambio sí sobra para el pago de los altos sueldos y la holgada operación de una burocracia rapaz que ha hecho de esto un modo fácil de enriquecimiento, y no de razonable remuneración, como debiera ser.De esta forma, por ejemplo, recientemente los ministros de la Corte y otros jueces federales se han puesto en la picota descubriendo sus flancos más vulnerables, sin mayor pudor; se sienten simplemente merecedores de sus altísimos sueldos y otras insultantes canonjías, sin darse cuenta de que a excepción de ellos mismos nadie les reconoce méritos, pues sus niveles de prestigio profesional y aprobación son ínfimos. Pero ésta es sólo una entre otras muchas de esas burocracias golosas y parasitarias, porque en todo nivel y latitud burocrática se cuecen habas.En todas partes aducen en su descargo, deslizando un irrisorio chantaje, que cualquier ajuste de sus ingresos a la baja provocaría su deserción del servicio público; olvidan que nadie en el mercado laboral privado estaría dispuesto a emplearles ni por una décima parte de lo que ellos dicen vale su trabajo. Con eso de que ganar bien evita las tentaciones de corromperse, también intentan justificar lo inexcusable, esto es, el robo de los presupuestos públicos asignados. La realidad es que en ningún periodo de la historia hacendaria en México, como durante el neoliberalismo, se han devengado salarios más altos para las autoridades y servidores públicos en la élite de la administración; sin embargo, no cabe duda de que fue en ese periodo donde mayor corrupción se ejerció.No advierten lo infumable que su pretendida justificación resulta ante la gente. Ignoran que el cobro de sus altos sueldos es sólo el inicio de su inconfesada corrupción, de la apertura a sus deleznables apetitos patrimonialistas sin méritos o aportaciones al bien común. Sobre estas mentiras y trasnochados voluntarismos, tejen sus defensas pretendiendo proseguir abusando del presupuesto…Ahora, ante el inminente y drástico ajuste a la baja de sus desproporciones e inequidades, se sienten amenazados; pero parece no comprenden que este primer escarceo les ha puesto ya en la intemperie de lo que son y valen en realidad; pero sobre todo, los ha evidenciado como prescindibles.El nuevo gobierno hereda de los anteriores una enorme e injusta deuda pública -46% del PIB nacional- que se fue abultando en satisfacción única a un gasto corriente, con el crecimiento de burocracias inservibles y en los aumentos exponenciales de sueldos y prestaciones para una casta dorada de servidores públicos, que se han dorado y servido a sí mismos.En cuanto a los Estados y Municipios, con la reducción de las partidas que determinan las reasignaciones al presupuesto nacional sobre un menor reparto de aportaciones federales –Ramo 23 del Presupuesto-, tendrán sus erarios técnicamente en quiebra si no modifican sus prioridades de gasto y suspenden sus abusos…Por ello, deberán recaudar más por medios propios y gastar menos reduciéndose sus estructuras burocráticas, y despidiendo a tanto zángano que sólo medra del dinero público.Así pues, el destino les ha alcanzado a los gobernadores de los Estados, que durante muchos años dispusieron de desahogados presupuestos en modo enteramente discrecional.Se dicen ahora maltratados, y se rasgan las vestiduras en reclamos sobre supuestas violaciones al pacto federal, lo cual es tan risible como ofensivo; simplemente, llegó el fin de sus alegres orgías de excesos y corrupción, y esto lo saben bien…@inigorota