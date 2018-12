Incumple AMLO su promesa de bajar el precio de la gasolina

[email protected]

Una de sus más importantes promesas de campaña de Obrador, fue bajar el precio de la gasolina y ahora dice muy fresco y haciéndose el occiso, que no va a subir el precio de la gasolina, pero no menciona jamás que bajará, incumpliendo con esto esta promesa de campaña por la que muchos votaron por él. ¿Cuántos votos hubiera perdido si no hubiera hecho esta falsa promesa?Obrador dice que no subirá el precio de la gasolina ¿y eso qué es de bueno? Pues si de hecho ya está cara y al doble del precio que en Estados Unidos. El seguirse mantenerse en ese precio alto, como una “normalidad” es anormal, inmoral, indebido, es inaceptable y el no bajarla de precio es aceptar el “gasolinazo” de Peña y hacerse cómplice de él, al que en su momento tanto combatieron Obrador y sus correligionarios de Morena. Ahora que está en el poder ¿por qué no corrige ese error de Peña y que hizo tan impopular a éste? ¿No es lo mismo ser oposición y oponerse a todo, que llegar al poder? ¿No tiene palabra y él que se dice que es muy congruente, moral y que no miente, ni engaña, resulta que sí miente y engaña? Habla de hacer una constitución moral y ¿qué autoridad moral tiene él, cuando no cumple esta promesa que es altamente inflacionaria y que encarece y baja el nivel de vida de los mexicanos, sobre todo de los más pobres? ¿Que dentro de tres años cuando esté la refinería y se hayan reactivado y mejorado las otras seis, se bajará el precio de la gasolina? No. Los mexicanos no vamos a esperar tres años para que supuestamente se baje el precio de la gasolina. Desde este momento convoco a los ciudadanos de Celaya y la región, para que en enero nos manifestemos por este incumplimiento de Obrador.En estos días pasados en la discusión de la Ley de Ingresos, la oposición panista, priísta, perredista y del Movimiento Ciudadano, pidió y exigió que se suprimiera el IEPS a la gasolina, o Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, a lo que los morenistas dijeron para justificar su negativa, que los panistas y priístas lo aprobaron en el sexenio de Calderón y que ahora, los mismos que lo impusieron, pedían cancelarlo. ¿Ése es el pobre argumento de los morenistas para no eliminar el IEPS? Pues con más razón habría que eliminarlo, porque es un impuesto repudiado por el pueblo y fue una de las principales razones por las que no votaron en su mayoría por el PRI y PAN y por la que votaron por AMLO, quien está traicionando al pueblo al que le prometió bajar el precio de la gasolina.Los de Morena al no bajar este impuesto, están traicionando el voto del pueblo y éste les va a dar la espalda en las próximas elecciones. ¿O a poco creen que por darles dinero a los ‘ninis’ y a los adultos mayores están creando una base electorera para que voten por ellos? ¿Quiere hacer justicia social AMLO? Pues que baje el precio de la gasolina, porque todos los productos y servicios se mueven y al bajar la gasolina, los precios bajan en forma automática y a la gente pobre le alcanza más su sueldo y puede comprar más productos y servicios con su dinero y por consiguiente su nivel de vida sube.Al no cumplir esta promesa los morenistas le están dando la espalda al pueblo y éste les va a dar la espalda en las próximas elecciones. Con este incumplimiento se están situando casi al nivel de los partidos que antes atacaban. El desencanto con esta promesa incumplida les va a pasar la factura, más temprano que tarde…Al tiempo.POSDATA UNO.- El principal error de Obrador es haber cancelado el aeropuerto de Texcoco. Este error lo va a marcar negativamente en su sexenio y más allá. Este capricho de él le va a costar caro al país y de hecho ya le está costando muy caro con el alza en los intereses y las calificaciones negativas de las calificadoras internacionales. En forma directa le va a costar al país más de 150 mil millones de pesos. Este dinero fue tirado irresponsablemente en una obra que no va a servir para nada y que todavía sigue y que su demolición también va a salir cara. ¿Y todo por qué? Porque no fue obra de AMLO, sino de Peña Nieto. Lo que no venga de él, automáticamente es malo. Los centavos o pesos que se van a ahorrar en la baja de salarios a los altos funcionarios, no compensan las pérdidas de miles de millones de pesos en la cancelación de ese aeropuerto. Lo de la consulta es el engaño y la mentira más tonta. “Votaron” menos de un millón que no se hiciera. Pero éstos ¿sabían lo que hacían? Si ahora se hiciera una verdadera consulta, estoy seguro que la abrumadora mayoría votaría que se continuara el aeropuerto. La necedad de Obrador y por sus pantalones, el país está perdiendo mucho y va a seguir perdiendo.POSDATA DOS.- MAÑANA LUNES ES NOCHEBUENA Y EL MARTES ES NAVIDAD. POR LO QUE LES DESEO DE TODO CORAZÓN, A MIS ESTIMADOS LECTORES, MUY FELIZ NAVIDAD. QUE EL ESPÍRITU DE ESTA NAVIDAD SE IMPREGNE EN SUS CORAZONES Y LOS LLENE DE AMOR, SALUD, PROSPERIDAD Y FELICIDAD.Comentarios y opiniones al correo:Twitter: @gonzalezmelecio