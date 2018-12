Noticias científicas del 2018

ace casi trece mil años en un periodo llamado “Younger DyamIn” nuestro planeta se congeló y no está claro por qué ocurrió esto. El descubrimiento del cráter de un enorme meteorito en Groenlandia que actualmente se encuentra cubierto de hielo, puede explicar este acontecimiento. Ese fue un cambio climático causado por la azarosa colisión con un meteorito sin embargo el cambio climático actual del planeta es debido a la actividad de los seres humanos. La noticia más triste es que aún cumpliendo el acuerdo climático de París, esto será insuficiente para detener cambios dramáticos en el planeta. Incendios forestales, sequías, elevación de los niveles del mar y ecocidio son todas manifestaciones del calentamiento global que lamentablemente algunos lideres mundiales no comprenden.Otra importante noticia científica del año fue la ocurrida el pasado veinticinco de noviembre en donde el genetista chino Jiankui He anunció el nacimiento de dos bebés gemelos a quienes se les alteró un gen con objeto de reducir el riesgo de contraer SIDA. Muchos investigadores y especialistas en problemas ético-biológicos coinciden en que editar el gen de los embriones expone a los bebés a riesgos de salud innecesarios. Se teme también que esto permita el “diseño de niños” con características especiales intelectuales y físicas; e.g. superatletas o personas con inteligencia superior.Este fue un año importante para la física de neutrinos. Estas partículas viajan por todo el universo y atraviesan nuestro planeta sin ningún problema sin embargo nadie sabe exactamente de dónde vienen los neutrinos de alta energía. Este año se descubrió una fuente muy intensa de neutrinos llamada “blazar”. Este descubrimiento permitirá realizar un nuevo tipo de astronomía en donde se analiza simultáneamente neutrinos y luz. Este descubrimiento ocurrió en noviembre del año pasado en un observatorio del Polo Sur llamado “IceCube” que detectó un blazar a una distancia de cuatro mil millones de años luz. El astrofísico Meg Urry de la Universidad de Yale comenta que este es un descubrimiento único que se da solo después de décadas.Otro importante descubrimiento del año realizado el pasado mes de agosto fue la detección de un lago en el Polo Sur de Marte localizado bajo mil quinientos metros de hielo. Es el volumen de agua más grande descubierto en ese planeta y plantea la posibilidad de encontrar vida en él.