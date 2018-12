Poder ejecutivo, legislativo y judicial

Si analizamos cada uno de los tres poderes, nos encontraremos, desde mi punto de vista, que ninguno de ellos ha cumplido a cabalidad sus funciones y que por razones políticas, son atacados en forma simultánea cada uno de ellos. El poder ejecutivo, ahora está encabezado por AMLO, quien esperó en forma muy paciente que le llegara su turno, preparado por los gobiernos anteriores, principalmente el de Enrique Peña Nieto, por su gran corrupción en términos generales. Hago un paréntesis para comentar que hay excepciones, pues en todos los partidos hay gente valiosa y eso me consta por gente honesta y trabajadora, que sabe desempeñar su puesto de manera correcta y tuve la oportunidad de constatarlo con un amigo de la adolescencia, con el que tengo una amistad que ha durado, desde que estábamos en secundaria hasta la fecha y que festejó recientemente sus 50 años de haberse recibido. Por su bonhomía, tiene muchos amigos, pues a todos nos trata con cariño y nosotros tratamos de corresponderle. Volviendo al tema central, el poder ejecutivo ha hecho en pocos días, una transformación que me sorprende por la rapidez con la que la está llevando a cabo, pues ha tomado decisiones que han trastocado a nuestro país, algunas muy malas, pero reconozco que algunas, las más pocas, han sido acertadas. Entre las decisiones malas, está la de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, al que he hecho múltiples referencias y ha causado un gran daño, tanto a los inversionistas, como al país en términos generales. Un tema actual ha sido el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y las políticas económicas. Sin embargo, a pesar de ser en principio un presupuesto equilibrado, tiene en muchos rubros, grandes carencias. Una de ellas, es la de haber reducido el presupuesto para las universidades, lo que a pesar de que el poder legislativo, mencionó que se aprobaría en forma íntegra, el presupuesto de egresos, el que dio marcha atrás, fue el mismo AMLO, diciendo que había habido un error en ese presupuesto y que corregiría el mismo, mencionando que siempre sí iba a haber un aumento para las universidades, empezando por la propia UNAM, y la creación de 100 universidades, que serán “patito” o tal vez por las protestas que se veían venir, por dicha reducción, contradiciéndose el propio AMLO y siendo acompañado por el poder legislativo, quien en sólo papel modificó la ley de ingresos para que cuadrara con el presupuesto de egresos, mediante el aumento del mismo, justificando la medida, con los supuestos ingresos que se tendrán por el combate de frente a los evasores del fisco. Pero hay que considerar, como hasta ahora se ha hecho por todos los gobiernos, que una cosa es el presupuesto y otra cosa es la forma de ejercerlo, pues se ha visto en forma tradicional que se gasta mucho más de lo presupuestado en algunos renglones y en otros menos de la presupuestado. Esto se ha debido en gran parte a la corrupción que se vino orquestando, principalmente en el último gobierno y tal vez por eso, la muy baja popularidad con la que cerró Peña Nieto y la preparación de la Presidencia de la República para AMLO, que arrasó materialmente en las pasadas elecciones. Así pues, debemos estar atentos a la forma en que se gastará dicho presupuesto, con cosas tan absurdas como el aeropuerto de Santa Lucía o como el proyecto del famoso tren Maya, que sin contar con los permisos correspondientes, ya se inició, pues AMLO le pidió permiso para su construcción a “la madre” tierra y ésta se lo otorgó en forma inmediata, sin medir las consecuencias ecológicas que puede acarrear este plan, del que actualmente, no se conoce ningún proyecto que lo haga válido. Así pues el poder legislativo está desde mi punto de vista, a lo que diga nuestro flamante presidente. Del poder Judicial sólo puedo afirmar que no ha cumplido con su función de impartir justicia, pues muchos de los jueces están muy corrompidos y la justicia como tal no ha llegado a la población en general, a pesar de las reformas que se han hecho para pasar de los juicios escritos a los juicios orales, en los que se ven involucrados no solamente el poder judicial, sino también los ministerios públicos y la policía, que es la primera que tiene contacto con los posibles delincuentes y por su mala preparación; el ministerio público y los jueces, pueden observar las faltas cometidas en la investigación y de ahí, fundamentar la liberación final de los sujetos implicados en el posible delito y que finalmente es causa de la impunidad, pues la gran mayoría de los delitos, no son ni siquiera perseguidos, alentando con esto la gran violencia que estamos padeciendo en nuestro país, cuestión que no se había visto antes de los últimos gobiernos. Por la época que estamos viviendo, aprovecho la oportunidad para desear a todos una Navidad muy feliz y llena de bendiciones y un año pleno de salud, que es lo que todos deseamos.