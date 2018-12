Ahora percibimos que es mejor tener en la cancha una dupla formada por Rubens Sambueza y Ángel Mena, que a lo visto por Yairo Moreno y Jean Meneses en el anterior torneo.



Lo que sí, y considero que en lo que estaremos de acuerdo, es que si hay tres jugadores que deben alinear al mismo tiempo en esta Fiera son Luis Montes, Mena y Sambueza, quienes deben representar la inteligencia, la astucia y la ferocidad para cazar.



A todos los lectores del Súper Deportivo de este diario les deseo una Feliz Navidad.

NachoEl técnico esmeralda ya puede dibujar en su menteque cuenta en su actual plantel.Al León le han afilado las garras para poder hacer daño a sus rivales en el próximo Clausura 2019Si bien se le debe dar tiempo para entrar en ritmo después de una larga ausenciacon el resto de los verdes nos imprime una esperanza de que la defensa optimice su funcionamiento.De igual forma, en el centro del campo se tendrá gente con la mente puesta en la defensa de la casaca esmeralda y no a elementos que simplemente ya no querían estar y que ya se fueron.Quizá al frente aún tenemos nuestras dudasya sabemos el final y lo que nos queda por el momento es echarle la buena vibra a un Walter González al que se le exigirá sea el matón del área.Ya en esta sección se han barajado las posibilidades sobre la vida del León sin el histórico argentino,En el análisis, vemos a un León con mayor fortaleza en el medio terreno,o por el contrario, el desbarajuste total si no se impone durante el juego.Ambriz ha sido provisto para jugar con dos escudos combinando parejas entre Pedro Aquino, Iván Ochoa e Iván Rodríguez, o si lo prefiere, podrá disponer un solo recuperador para utilizar en punta a dos atacantes.Sin saber cuáles serán los dos regalos de Navidad que todavía espera Ambriz para redondear sus huestes, la chamba de los directivos se está cubriendo de acuerdo a las posibilidades que ellos mismos establecieron.Por eso queuno que dé latigazos para reprimir al felino o uno que le suelte la melena a una verdadera fiera.En lo personal espero que sea lo segundo,jugando al retraído y sufriendo agrias derrotas.Espero que Ambriz deje suelte los amarres para que esta Fiera se defienda mediante la tenencia de la pelota en el terreno enemigo para darse un festín en el área rival y si habrá de morir en el intento, que sea por la convicción de ganar y con la cara al sol.Lo dicho,Twitter @geraslugo