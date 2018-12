En una reciente entrega de la cápsula "El Pilón VIP", sección conducida por Chano Jurado que muestra lo que sucede cuando "Hoy" no está al aire, Galilea Montijo acaparó las miradas al hablar bromista de un tema que pocas mujeres sugieren en sus conversaciones: la menopausia.Sin previo aviso, el conductor enfocó la cámara a Galilea, quien se encontraba sufriendo de mucho calor e incluso echándose aire con una hoja.El divertido momento ha sido muy comentado por los usuarios de redes sociales, quienes también han reaccionado ante la repuesta de su conductora favorita.La tapatía aprovechó este momento para felicitar a la socialité Paris Hilton por no devolver el anillo de compromiso valuado en 2 millones de dólares. "Ay, mami, hiciste muy bien al no regresar la joyita", expresó.