"Yo tengo tres años viviendo aquí y apenas la semana pasada vinieron los del chapopote a tapar hoyos, pero deberían poner topes porque los camiones pasan muy rápido y pueden provocar un accidente", comentó María de la Luz Ibarra, habitante de la zona.

Se enfocan en el Malecón y olvidan los alrededores



"Hace como 20 años fue la última vez que vinieron a cambiar la tubería, abrieron la vialidad y medio emparejaron y así se quedó. Después se hicieron baches enormes que obligaban a subirte a la banqueta, echaron chapopote pero no lo arreglaron", sostuvo Juan Pablo Cervantes, quien además mencionó que por esta razón la suspensión y amortiguadores de los coches se han dañado.



"La colonia ya es vieja, las paredes están muy deterioradas y ellos dicen que es para mantener el toque rústico pero así no. Se debe procurar que las calles estén presentables para los turistas que vienen por aquí", agregó.

Durante, las calles de lahan sido olvidadas por las autoridades, situación que lamentan los vecinos porque a pesar de buscarlos no han obtenido respuesta.Durante un recorrido querealizó en esa colonia por las calles comprendidas desdehasta, se constató ellas cuales lucen llenas deo tramos donde éste reventó.Vecinos denuncian que además el paso de camiones pesados daña más las calles. Foto: Itzel RangelHubo otros vecinos que aseguran que en más deSalvador Rodríguez opinó que ladebido a que el gobierno se enfoca en el, pero no en las cercanías.Luis Arturo Malagón, otro vecino, dijo que los pocos trabajos apenas duran, ya que el asfalto no se queda donde debería.Ramón Estrada, muy molesto, acusó que los gobiernos municipales no han volteado a ver a los ciudadanos para hacer obras y cuando los buscan, no reciben atención.