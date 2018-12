Explora

Zoológico de León



*El Perro parque abrirá de forma normal, de 9 am a 5 pm, excepto 24 y 31 de diciembre que operará de 7 am a 1 pm.

Parque Metropolitano

Biblioteca Central Estatal

Estos son los horarios que tendrán los parques de León durante las vacaciones decembrinas.24 de diciembre: 10 am a 2 pm.25 al 30 de diciembre: 12 pm a 7 pm.31 de diciembre: 10 am a 4 pm.1 de enero: 12 pm a 7 pm.Horario normal, 9 am a 5 pm todos los días excepto 24 de diciembre y 31 de diciembre, con horario de 7 am a 1 pm.Permanecerá abierto todos los días en horario habitual (6 am a 9 pm), excepto 24 y 31 de diciembre que operará de 6 am a 6:30 pm .Permanecerá cerrada del 21 de diciembre al 27 de enero.