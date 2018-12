'Gran Hermano' vigilará San Miguel de Allende

Comparten bases de datos

Falta interconectarlo



“León lo usaba, después compró la plataforma en febrero del 2014, pero lo tienen guardado. Dijéramos que el nuestro (comparado al Sistema Integral de Operaciones y Seguridad Pública -SIOSP-, que aplica León desde el 2017) es más robusto, pero nos atenemos a los resultados ”, retó Carlos Medina.



“El programa Escudo no tiene una sola persona con reconocimiento facial, ni de iris, ni voz de detenidos. La interconexión del estado tecnológicamente se puede, pero falta un convenio con el Gobierno del Estado. Sí es compatible con Escudo”, señaló el desarrollador del modelo CIS, Gerardo García Preciado.

Los, y la obligación de, serán el arma depara enfrentar el crimen.Para ello implementarán el proyecto deEles la base del nuevo modelo. Todos los que cometanestarán registrados en unay de información para aplicarla a esquemas deque permitanDelicuentes serán registrados en una base de datos biométricos.Entre las ventajas que, aseguran, ofrece el sistema, está que al tener interconectadas un mayor número dey contar con la, se podrá cotejar en tiempo real la información de, etc., con el registro de detenidos propio y de los municipios que compartan esa información.Por ejemplo, si elde un delincuente buscado está registrado, al pasar por una cámara lo detecta.Elfirmó un convenio decon otros cinco municipios:Elque presentó ese día el, el, incluye el modelo del CIS que ofrece la empresa “Vens Consultores SC”, cuyo propietario es el empresario y políticoEl equipo, dijo el, se adquirió con apoyo del gobierno deLa segunda etapa del modelo(para la que no hay fecha), es precisamente tener la(para validary tener los biométricos de los infractores cotejados con el de las personas buscadas).El modelo inicial, pero no tuvo continuidad.Elserá abastecido con información de los, lo cual, al igual que el modelo de los, es parte también del programa que tiene León.