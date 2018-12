¡Cuidado! Descubren venta de boletos de avión falsos

Por medio de cuentas de redes sociales como Facebook falsas de Volaris, Interjet y Aeroméxico, la Unidad Cibernética de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Tijuana detectó la venta de boletos de avión fraudulentos.

El principal factor que delata a este tipo fraudes es que piden que los depósitos en efectivo sean en tiendas OXXO o de autoservicio, a cambio de la supuesta venta de boletos de avión.



Para evitar ser engañado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) exhorta a tomar las siguientes recomendaciones:

– No hacer depósitos o transferencias si no es en cuentas bancarias o página oficial de aerolíneas; No depositar en tiendas de autoservicio.

– Verificar los protocolos de seguridad (Https://) en páginas que ofrecen venta, renta o reservación.

– Denunciar cualquier anomalía a línea 089 o correo electrónico oficial [email protected]

