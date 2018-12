Agrupación sinarca y absurdo perdón

Entiendo que la alabanza en boca propia es vituperio, por lo que deseo huir de la autoponderación y más de un ayer que aliente eso que se define como vanidad. La historia personal, por diminuta que sea, si nosotros mismos la contamos, lleva siempre un hilillo de interés y, ¿por qué no decirlo?, el deseo de exhibirnos como seres impolutos. No lo soy.Aún con ese riesgo me tomo la libertad de hacer aquí y ahora una reflexión que confío no destile reproche y menos rencor o venganza añeja.Me formé en muchos sentidos en la Unión Nacional Sinarquista (UNS), a la que serví durante 30 años, nueve en calidad de dirigente nacional, en cuyo ejercicio promoví la creación del Partido Demócrata Mexicano (PDM), el del gallo colorado. Claro que esto con gran cantidad de colaboradores, asesores y consejeros, incluso varios externos.La coyuntura era propicia toda vez que en su periodo el presidente Luis Echeverría Álvarez y luego su sucesor José López Portillo, abrieron una compuerta a la cuestión electoral, con la reforma que atemperara los ánimos caldeados social y políticamente.Era obvio que se requería que entraran como partidos los extremos: comunistas, izquierda por supuesto y sinarquistas ubicados a la derecha del espectro político.A ese realismo se sumaba la conveniencia de fortalecer los cuadros sinarcas, con una acción vigorosa que enriqueciera la labor social, nada despreciable.El punto fino o clave se cifraba en abrir el abanico del nuevo partido, a diferencia de otros registros (Partido Fuerza Popular; Partido Unidad Nacional). Entrarían, obvio, ciudadanos hombres y mujeres, coincidentes ideológicamente aunque no con la militancia UNS.Ya con el registro, Gumersindo Magaña en la presidencia del organismo y Roberto Picón Robledo como jefe sinarca, Ignacio González Gollaz, antiguo y destacado militante, carismático y muy respetado que incluso se había desempeñado como líder nacional, se manifestó a manera de manipulador de los dos que consideró sus alfiles.Frente a unas tortas, varias cervezas y contando con los referidos personajes, ademá del líder michoacano Luis Uribe García, González Gollaz propuso, sin tapujos, que ese grupo fuera quien manipulara todo: UNS y PDM.Me opuse con el argumento de que allí, en ese momento y con tal mecanismo se anulaba la democracia conceptual y práctica. Moría la nueva visión y el puente para crecer.Vinieron las elecciones internas para sustituir a Magaña. Me lancé por el cargo; pero entonces se llevó a cabo una siniestra labor en mi contra. Se envenenó a los grupos con la idea de que yo me había enriquecido en la UNS (mi salario fue, siendo jefe nacional, de mil pesos al mes) y en la diputación; que tenía flotillas de taxis y en León varias fábricas de calzado.Daba grima escuchar, en cierta grabación, a un muchacho que había sido mi alumno gritar en reunión pro Magaña: “Juan Aguilera es comunista”.En el fondo el miedo de que yo encabezara al partido fue evidente: mi idea nada oculta se cifraba en buscar para la lucha por la Presidencia de México a un personaje que nos revistiera, como Ignacio Burgoa Orihuela, con quien llevé excelente amistad.Perdí, obviedad de obviedades, la elección.Luego, en absurdo juicio sumario, me expulsaron de la UNS y del partido, sin el menor procedimiento legal. “Mátenlo. Y después viriguan”, se diría en la época porfiriana.Enseguida serían candidatos presidenciales González Gollaz y Magaña, que no resultaron ni testimoniales.Esto que puede parecer un dato insulso, viene al caso en razón de que Juan González Ávila me entrevistó recientemente para saber en dónde se fundó el sinarquismo. Fue en la calle de La Libertad, en el taller zapatero del señor Zambrano, el 23 de mayo de 1937.Me informó que en ese sitio se colocaría una placa alusiva, con la presencia de figuras de ayer y ahora. ¿Usted asistirá?, inquirió de sopetón.Le respondí que sería mi presencia un absurdo, actitud cínica, que degradaría mi persona; que debo respetar a los demás, vivos, tontos o muertos; pero sobre todo conservar la dignidad propia.“Resultaría degradante que habiendo sido expulsado de la UNS y del PDM, me presente en ese evento ahora”. “Pero luego lo perdonaron”, argumentó. Mi esposa, que también fue sinarca, estaba a mi lado y respondió: “No lo perdonaron, lo victimaron”.En efecto, andando el tiempo la Comisión de Honor y Justicia del sinarquismo investigó el suceso y concluyó que no existieron argumentos para tal promoción sancionadora ni los mínimos elementos procesales.Así, esto es lo importante, se escribe, en muchos casos la historia, con actutudes retorsidas por las ambiciones humanas... y hasta económicas. González Gollaz les aconsejaba a sus dos serviciales: “Jefe, Presidente, -esto es Magaña y Picón- fórrense los riñones”. No sé si le obedecieron también en tal exhorto.