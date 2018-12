Impuesto al lujo

Híjole. Queridos lectores, intuyo que no a todos les gustará que manifieste que estoy a favor de los nuevos impuestos que el gobierno de Guanajuato le plantó a los vehículos y motos con factura mayor al medio millón de pesos.Seguro me echaré encima a queridos amigos que tienen sus negocios y empresas relacionados con la venta de estos artículos. Pero la verdad la verdad, los vehículos de más de 500 mil pesos los pueden comprar en realidad, el 0.5% de los mexicanos que más tienen.Los demás mortales, el 18% de la población, son los que compramos de a menos de esa super cantidad, lo hacemos para transportarnos al trabajo o para pasear a la familia o para el negocio. Casi el 65% restante utiliza otros medios para trasladarse (bicicleta, colectivo, caminata, aventón, trolebús, etc. etc.)México es un País de enormes desigualdades. La extrema pobreza provocó la irritación de las clases medias y bajas que votaron mayoritariamente por Morena y AMLO este julio pasado. Es la lección que todavía no aprendemos. “Si quieres la paz, construye primero la Justicia” decía el Papa Paulo VI. Por eso, el asunto de los impuestos no es popular en ninguna parte del mundo. Y menos si se trate de quitarle a quienes más tienen para dárselo a la basa de la pirámide social.La aplicación nuevamente de la Tenencia Vehicular del 3 por ciento al valor comercial de un vehículo mayor o igual a 500 mil pesos, estipulado en el Paquete Económico de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2019, bien aplicada, permitirá recaudar recursos que –bien usados-, ayudarán a crear oportunidades para las microempresas y para los polígonos de pobreza. Problema sería, que se fuera a los gastos de la burocracia, es decir, a gasto corriente e improductivo y esto sí, nos tocará denunciarlo.¿Habría un efecto negativo inmediato? Sí. Algunos de esa minoría de paisanos que pueden comprar carritos de más de medio millón, emigrarán a hacer compras a otras latitudes. Es decir, aumentaría la cantidad de guanajuatenses que traigan placas de Jalisco, Querétaro, Aguascalientes o Michoacán. Habría otros efectos pequeños también, pues se perdería el Impuesto Sobre Autos Nuevos (ISAN), que se genera por la comercialización de esas unidades y una menor contribución al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Pero siempre buscando el bien mayor, éste es un mal menor.Los carros de lujo son pocos a pesar de ser una de las tres ciudades con más venta de carros de lujo por habitante. En nuestro terruño circularán alrededor de un millón y medio de unidades y los que se consideran de lujo, de lujo son menos del 3% de ellos.Lo que es cierto es que la venta de carros de lujo, en una década, ha mantenido un crecimiento de alrededor de 300 autos por año y venden alrededor de siete mil unidades. Esto es bueno, es cierto, aunque son minorías entre las minorías, los que tienen lana para comprar estos coches.Estas unidades consideradas premium con precios que van desde los 500 mil hasta los ocho millones 500 mil (dicen que el más caro que se vende en el estado es el McLaren 720) son inaccesibles para nosotros los mortales (yo diría que afortunadamente muchos ni siquiera tenemos esa tentación).Conclusión: es bueno que haya industrias como ésta, que en años malos su crecimiento ha sido de un 5 a 10% anual, pero es siempre mejor el bien mayor: financiar el desarrollo de las mayorías aún a costa de las minorías.La verdad, es que el gobierno estatal (como los demás estados) no tiene otra alternativa que crear nuevos impuestos a la ciudadanía, considerando la baja de las participaciones federales que nos mandará AMLO y Morena. Esto está claro. El asunto es a quiénes les clava el diente el gobierno panista.Se deberá gravar pronto a los terrenos ociosos que generan plusvalía a multimillonarios a costa del pago que hacemos todos en obras públicas; cobrar más por los servicios que solo tenemos los de mayor ingreso como las casas de mayor superficie, gravar los altos consumos de agua que tienen los campos de golf, etc. etc. No hay otra.La Doctrina Social de la Iglesia, los principios federalistas de nuestra República, las políticas públicas contemporáneas, los Derechos Humanos universales, bueno hasta la más simple lógica, nos invita a distribuir la riqueza, gravando a quienes más tenemos para generar oportunidades a los que menos tienen. Sólo que obviamente, no nos gusta que nos quiten para dar a otros.Dudo que se restablezca nuevamente la tenencia generalizada, pues esa sí afectaría a las mayorías. Ardería Troya. La oposición morenistas pararía las autopistas. Se alborotaría, para acabar pronto, el gallinero completo. Dudo que se atreviera el gobierno del estado.Considero que lo que nos toca como sociedad es apoyar medidas recaudatorias que hacen los gobiernos si gravan al lujo, pero a condición de que las bolsas que se recauden se apliquen en beneficio de las mayorías, del 55% de guanajuatenses que están oficialmente, en condiciones de pobreza.Perdón, perdón, pero, primero los pobres.* Director de la Universidad Meridiano, A.C.