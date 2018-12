Otra arma vs. Fiscal

Con el pase directo y la bendición del PAN-Gobierno, el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa se alista para el nombramiento de Fiscal General mientras la oposición libra una última batalla: reducir el mandato de 9 años.La Constitución de Guanajuato (en su artículo 95) establece actualmente un periodo de 9 años para el Fiscal General.La oposición en la Cámara de Diputados con el respaldo del colectivo “FiscalíaQueSirva” y otras organizaciones sociales, no deja de presionar por eliminar el pase automático, pero como segunda opción intenta al menos reducir el reinado de Zamarripa en la Fiscalía General.Los diputados panistas que dominan la Cámara no han dicho que sí están dispuestos a reducir el período de Zamarripa pero tampoco se atreven a anunciar un rotundo “no”.En agosto (era otra Legislatura), la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la abogada panista leonesa Libia García Muñoz Ledo, quien repite como diputada, se pronunciaba abiertamente por eliminar el pase directo y reducir el periodo del Fiscal.Pero algún trato hizo con la élite del PAN que de pronto cambió de opinión.“Yo estoy a favor de la eliminación del pase automático y revisar el periodo del Fiscal que está en nueve años, me parece que podría disminuirse, hay que revisarlo, yo me senté con cabilderos, organizaciones de la sociedad civil que plantean diferentes propuestas”, declaró ante los medios.Y hace unos días, la Diputada terminó por replegarse para dejar al Procurador. Carlos Zamarripa asumió el cargo en marzo de 2009, ya lleva nueve años, y podría alcanzar 18 con el voto de Libia y sus compañeros disciplinados.Morena presentó una iniciativa de reforma constitucional para dejar el periodo en seis años.El diputado Raúl Márquez (de pasado panista) argumentó en la Tribuna el 18 de octubre que buscaban “evitar con ello el conformismo, autoritarismo y el desgaste del ejercicio del poder en una sola persona”. Lo calificó como exceso y anticonstitucional que un funcionario durara más que cualquier representante de elección popular.Esta semana la coordinadora de la fracción del Partido Verde, Vanessa Sánchez, presentó una iniciativa de Ley de la Fiscalía General del Estado en la que plantea que “el Fiscal sea designado por voto de la mayoría simple del Congreso por un periodo de cuatro años, con la posibilidad de ser reelecto por un periodo igual, por el voto de las dos terceras partes del Congreso”.Y la bancada del PRI que comanda Pepe Huerta propone que sean siete años para el Fiscal para que no empate tampoco con el relevo sexenal del Gobernador y se ‘contamine’ políticamente el nombramiento.La Constitución de Guanajuato establece que el Fiscal General sólo podrá ser removido por causas graves. Y la iniciativa de Ley de la Fiscalía que presentó el PAN establece en su artículo 18 que el “Fiscal General, sólo podrá ser removido por el Gobernador por incurrir en alguna de las siguientes causas graves:- Cuando incumpla de manera reiterada con los fines institucionales previstos en esta Ley.- Participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos, o cometer violaciones graves a la Constitución General, a la Constitución Local y a las leyes.El Gobernador deberá acreditar la causa grave que motivó la remoción del titular de la Fiscalía General e informar al Congreso del Estado, quien decidirá si objeta o no la remoción”.A nivel Federal, donde el PAN se rasga las vestiduras contra el nombramiento de un #FiscalCarnal, ya se anunció un periodo extraordinario del 15 al 18 de enero para definir el Fiscal General de la Nación, que saldrá de una lista de 10 que envíe el Senado al Presidente, quien les devolverá una terna para que lo nombren. El viernes fue publicada la convocatoria para recibir solicitudes del 24 al 31 de diciembre.El PAN cuestionó rudamente el proceso federal por no garantizar autonomía mientras que en Guanajuato ni convocatoria hubo.Los diputados de Guanajuato no han definido un periodo extraordinario. Regresan a sesionar hasta el 15 de febrero, y entonces aprobarán la Ley de la Fiscalía General para darle vida.En la última sesión del Congreso se aprobó el Presupuesto de Egresos para el Estado en 2019. Para la Procuraduría General de Justicia son 2 mil 699 millones de pesos, lo que representa un 15% de incremento respecto a los 2 mil 345 millones que se le asignaron para este 2018.Lo curioso es que nuestros 36 diputados fijaron posturas políticas a favor y en contra de los egresos, y sobre algunas particularidades (que si los viáticos, asesorías, reasignaciones de recursos), pero nunca discutieron sobre lo verdaderamente importante, ¿cómo gastará esos recursos la PGJE, y el resto de la Administración Pública Estatal, los otros Poderes del Estado y los organismos autónomos?Total, en tanto la Fiscalía nace, Guanajuato cierra el año más violento de su historia.El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad subió a su portal este fin de semana el reporte actualizado al mes de noviembre en el que Guanajuato se sostiene como el primer lugar nacional en el número de víctimas de homicidios dolosos, con un total de 2 mil 988.En todo el país suman 30,499 víctimas, lo que significa que Guanajuato aporta el 9.8% del total.Diego se muestra optimista porque en octubre y noviembre se redujeron las víctimas, 273 y 246, respectivamente, comparado con el mes más violento, septiembre, que registró 334. Sin embargo, el promedio de diciembre anuncia que no se sostendrá la tendencia a la baja. Amarga Navidad.Muy lejos está Guanajuato del promedio de víctimas de homicidio dolosos que registró hace apenas un año, que fueron 3.9 diarios, en total 1,423 víctimas en todo 2017.Hace tiempo que los funcionarios de Seguridad no repiten la cantaleta de que en la tasa de víctimas de homicidio doloso (que son los delitos por cada 100 mil habitantes) Guanajuato estaba por debajo del promedio nacional.Hasta noviembre, Guanajuato es sexto en la tasa de homicidios (39.77), sólo por debajo de: Colima (74.77), Baja California (70.73), Guerrero (56.66), Chihuahua (43.73) y Quintana Roo (40.25).Concluye el año y no entró en funciones el nuevo Hospital General de León.Miguel Márquez se moría de ganas de inaugurar la obra emblema de su gobierno, pero no pudo, lo más que alcanzó fue a hacer una visita el 21 de septiembre, días antes de su salida.Ese evento lo pretextaron como la “puesta en marcha de las pruebas, equipamiento y capacitación del hospital”, y además, según dijeron también ese día, comenzaría a funcionar en noviembre.El hospital que hoy se ubica en la calle 20 de Enero quedó rebasado hace tiempo por la demanda.Márquez anunció que habría un nuevo hospital en León en su mensaje de post-informe de Gobierno de su tercer año, en un evento en el Parque de Innovación de la Salle, el día 10 de marzo del 2015.“Se construirá en León un nuevo Hospital Regional, el actual se diseñó hace 50 años, y hoy resulta insuficiente, es un tema de dignidad y calidad de vida, vamos por un nuevo hospital, que lo han esperado por década”, fue el anuncio ‘bomba’ ante ciudadanos y autoridades de León, Pueblos del Rincón, Ciudad Manuel Doblado, Ocampo, San Felipe, Romita, Silao y Guanajuato Capital.La obra desde 2016 la ejecuta la empresa chiapaneca “Proyectos y Construcciones Sur”. Su contrato concluyó el 1 de septiembre pasado. La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Conectividad (Sicom), que comanda el jalisciense Tarcisio Rodríguez, reporta que la obra tiene un avance físico de 95%.De manera simultánea la Secretaría de Salud realiza las pruebas del equipamiento. La entrega se realiza por áreas y según la Sicom la empresa constructora debería salir del hospital a finales de enero.En una obra de tal magnitud más vale ir lentos pero seguros, arrancar hasta que todo esté al 100%, es entendible que no se pueden correr riesgos de fallas cuando el hospital ya esté en funcionamiento.A la constructora le corre las penalización de Ley, que ya suman por ahí de 6.5 millones de pesos.La inversión es de 1 mil 160 millones de pesos. Tendrá 250 camas, ofrecerá 39 especialidades. La población beneficiada será de aproximadamente 911,274 habitantes que atiende Salud del Estado.Ya León padeció el retraso de otras obras claves de Salud, como el nuevo Hospital General #58 del IMSS, que finalmente ya se puso en operación. Y el Hospital Comunitario de Las Joyas a cargo del Gobierno del Estado que también presentó varios contratiempos y fue abierto en septiembre pasado.Hay que estar pendiente de la funcionalidad que tendrán ahora las instalaciones de 20 de Enero.Lo cierto es que hoy la apertura del nuevo Hospital General León está cerca, pero fecha precisa, no hay.El “Pacto San Miguel”, que firmaron de su puño y letra en esa ciudad Patrimonio de la Humanidad el 23 de noviembre los gobernadores de Guanajuato (Diego Sinhue), Aguascalientes (Martín Orozco), Querétaro (Francisco Domínguez) y San Luis Potosí (Juan Manuel Carreras), es un plan ambicioso.Se trata de sentar las bases para la planeación a largo plazo de una región con empuje económico.Pero no sólo se acota al tema del desarrollo económico, el convenio incluye trabajar en coordinación en áreas de: turismo, infraestructura, movilidad humana, inversión, producción, logística, exportaciones, empleo, desarrollo social, y, muuuuy importante, también en lo que toca a la seguridad pública.Aunque Diego, promotor de la iniciativa, no lo ‘venda’ como una estrategia de contrapeso político de la oposición al Gobierno Federal, pues también lo es. Hoy ninguno de esos gobernadores son emanados de Morena, el partido del Presidente de la República.Eso sí, el documento deja claro que sumarán esfuerzos que complementen las acciones federales.Hoy está el tema de la propuesta del PEF 2019 que tiene molestos a varios gobernadores. Diego ya dijo que no está de acuerdo, aunque al siguiente día subió el tuit junto a AMLO (sin informar nada), y terminó la ‘rebelión’. Al menos en ese tema los cuatro gobernadores decidieron no aparecer en bloque.Pero hay más asuntos que inquietan y veremos si fijan posturas conjuntas, por ejemplo el futuro del programa Seguro Popular y la estrategia seguridad soportada en la Guardia Nacional.Queda abierto el convenio para sumar a otros estados, Diego mencionó desde campaña a nueve: Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, y Colima, pero hoy ninguno de esos ha plasmado su firma.Diego promueve la asesoría de Singapur para el plan de Guanajuato y la región. Falta ver los alcances.Para marzo Guanajuato deberá presentar su Programa de Gobierno sexenal. Entonces se verá la influencia del ‘modelo Singapur’ y los proyectos que deberán tener una colaboración regional.Todavía no hay nombres de quienes integren estos fideicomisos, pero serán propuestos por los organismos empresariales de acuerdo a la aportación de cada región del estado, serían como 55 asientos para los capitanes del dinero que decidirán el destino del recurso.Lo que corresponda a León en materia de seguridad sería canalizado al fideicomiso que ya opera con ese fin (Fifosec).