Lo asesinan a balazos frente a templo de San Juan Diego

Constatan deceso

Siga leyendo:

Un, en Acámbaro.A pesar de que autoridades policiacas montaron un operativo en busca de los agresores, no se logró su captura.Alrededor de las 4:00 de la tarde del sábado se reportaron disparos al 911 indicando que aparentemente se encontraba una persona lesionada.Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública municipal yparamédicos al revisar al lesionado indicaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio parte a las autoridades ministeriales para que dieran fe los hechos y comenzaran las primeras indagatorias en torno a este crimen.Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, serán las autoridades ministeriales las encargadas de realizar las investigaciones correspondientes.El cuerpo fue trasladado en una unidad del Servicio Médico Forense a la ciudad de Celaya para realizarle la necropsia de ley.

Grupo armado entra a centro nocturno y acribilla a un hombre

Guanajuato continúa encabezando homicidios a nivel nacional