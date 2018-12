ECUACIÓN DEL ÉXITO PARA EL LEÓN



El León no necesita la perfección, ni ser imbatible para lograr calificar a la liguilla.



León no será el mejor equipo o plantel del torneo pero si como local no puedes obtener esos puntos, más bien, sino puede exigir no aspiras a nada.

CAMBIAN LA FINAL DE LA SUB 20 POR MUNDIAL DE CLUBES

el directivo se siente expuesto y maltratado por el jugador, mismo sentimiento que tiene Boselli del presidente del equipo.toda comunicación es triangulada por el representante de Boselli.Desde hace meses veníamos adelantando este posible escenario, la salida de Boselli del León peroLlama la atención como Ignacio Ambriz, entrenador del León, ynadie dice nada, por el contrario el DT se lava las manos y deja todo en la decisión de la directiva.Es evidente,, pero queda claro que su tiempo terminó desde hace mucho.Existe una percepción negativa,y que difícilmente habrá buenos momentos. El León extravió la casa, ya no pesa y ha dejado de ser un lugar donde pudiera fraguar un torneo competitivo,De visita se defiende pero nada del otro mundo, sus números lo delatan.Para el27 puntos de local por 24 de visita.Ambriz dijo queEl futbol es caprichoso pero las matemáticas son exactas.El 74 por ciento de efectividad como local y 29 por ciento como visitante¿Le parecen números descabellados? Claro que no.No son números que rayan la excelencia pero son números mínimos para un equipo en reconstrucción, menos de eso sobre todo como local es mediocridad.Recientemente Las fechas coincidieron con el mundial de Clubes, el mismo donde participó el Club Guadalajara.Este hecho afectó a ambos equipos finalistas de la Sub 20:Coyote, entrenador de la Sub 20 estuvo en el banquillo hasta el juego de vuelta de la semifinal ante Rayados, luego se lanzó a ver a las Chivas y dejó en el banquillo a Joaquín Moreno.Del otro lado, R. Ha trascendido que Ayala pidió un permiso para viajar a los Emiratos a apoyar su yerno: Edwin Hernández, que por cierto terminó por no jugar en el Mundial de Clubes.Al final Chivas alzó el título, se lo ganó en su propia casa al León, el mismo día que las Chivas quedaron eliminadas ante la atenta mirada de los entrenadores de ambos finalistas.