“Les conté mis oscuros secretos y les mostré lo que la gente es capaz de hacer. Los impacté con mi honestidad, pero principalmente los desafié y los hice pensar, y confiaron en mí, cuando sabían que no debían hacerlo”, declaró.



“Me quieren de vuelta. Por supuesto que algunos creen todo y esperan que confiese todo, mueren porque yo diga que todo es verdad y reciba lo que merezco. ¿No sería fácil?”, declaró.



“Puedo prometerles esto, si no pague el precio por las cosas que ambos sabemos, de lo que sí hice , ciertamente no pagaré el precio por las cosas que no hice”, declaró.

Let Me Be Frank https://t.co/OzVGsX6Xbz — Kevin Spacey (@KevinSpacey) December 24, 2018

Tras las acusaciones en su contra por acoso y abuso sexual,con un video titulado 'Let me be Frank'.Señalando que sabe qué es lo que la gente quiere,de la serie 'House of Cards', pero hay una unión muy poderosa., pese a lo que la gente dice.El personaje también cuestiona que no creerían todo, sin evidencias o hechos.Underwood señala queFrank asegura que pese a todo, pese a estar muerto, se siente bien y su confianza crece día con día,Para la sexta temporada de House of Cards, el personaje de Frank Underwood murió , debido a que en la realidad, el actor Kevin Spacey fue acusado por acosar a varias personas.