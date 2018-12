Paty Cantú y Carlos Rivera festejan año lleno de trabajo

El espíritu navideño está a flor de piel para Paty Cantú y Carlos Rivera, quienes en esta ocasión unieron sus voces en el villancico “Esta Navidad” para el desfile navideño Bolo Fest 2018, que se celebró el mes pasado en Paseo de la Reforma.



Laboralmente, 2018 ha sido un año muy bendecido para ambos. La cantante tapatía se queda con el éxito que obtuvo con su disco #333.

“Fue un proyecto bastante atrevido que tuvo crecimiento aquí y en otros países, yo quería que no se me etiquetara en una sola cosa, que me reconocieran como productora”.