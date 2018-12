Hingga 23/12/2018 pukul 07.00 WIB, data sementara dampak tsunami di Selat Sunda: 43 orang meninggal dunia, 584 orang luka-luka dan 2 orang hilang. Kerugian fisik meliputi 430 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat dan puluhan rusak. pic.twitter.com/IfKnx29QKA — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 23 de diciembre de 2018

Al menos 281 muertos y más de 1.000 heridos

No sintieron ninguna señal

Se mantiene la alerta

El legendarioha vuelto a causar estragos en. Al menosdespués de que unazotara el sábado las, entre las. El fuerte oleaje, según la principal hipótesis, fue desencadenado por la—surgido hace un siglo tras la gran explosión del— que provocó unaque desplazó las aguas. Miles de personas fueron alcanzadas por sorpresa por las olas, queen un destino popular entre los turistas locales. "El número de víctimas y de daños seguirá aumentando", dijo, portavoz de laLa cifra de víctimas aumentó este lunes por laa través de su vocero. El último. El, que llegó a la costa entre las 21.27 y las 21.35 del sábado, hora local (seis menos en la Península), afectó especialmente al distrito costero de, en la isla de, a unos 200 kilómetros de, la capital del país. Allí hubo al menos, mientras que el número de, al otro lado del estrecho,La, también en el, fue otra de las afectadas.Las autoridades han advertido de que eluna vez expedito el acceso a áreas aún no exploradas tras el desastre.Durante todo el domingo comenzó el despliegue de ayuda logística a las, si bien una de las principales vías de acceso quedó parcialmente taponada por laarrastrados por la fuerza del agua. También se pusieron en marcha lasde personas que permanecían atrapadas en los edificios que se derrumbaron, según muestran las imágenes difundidas por las televisiones locales.Elno se produjo, como en anteriores ocasiones en otras partes del archipiélago, tras un terremoto. Todo indica, según barajan las autoridades, que una—volcán que nació hace aproximadamente un siglo tras la devastadora— que se produjo media hora antes del oleaje habría generado un. En los últimos meses se ha detectado una, con varias erupciones desde junio. Según el, los signos de actividad se habían intensificado en la última semana, informa France Presse. Un poco antes de las cuatro de la tarde del sábado, unaprovocó una columna de cenizas de cientos de metros.Estas, según el, son relativamente poco frecuentes pero cuando ocurren pueden provocarcausados por el desplazamiento repentino del agua o quiebras de pendientes.Al no haberse producido ningúnsignificativo, lasaseguraron en un primer momento que elno se había producido, sino que simplemente se trataba de un aumento de la marea, y pidieron a la población que no entrara en pánico. Por ese motivo no se activó ningún tipo de alerta.Labores de rescate iniciaron este domingo. Foto: ReutersVecinos del litoral confirmaron no haber sentido ninguna de las señales que preceden un, como un acusado reflujo del mar o un temblor, antes de queengulleran laEn uno de los vídeos más compartidos en las redes sociales, el oleaje alcanza la, en, cuando el grupo de pop localdaba un. En segundos, las olas se llevan por delante el escenario y a los integrantes del grupo entre los gritos del público, que rápidamente también es alcanzado por el agua. En un mensaje publicado en Instagram, el cantante,, anunció entre lágrimas la muerte del bajista y del organizador de la gira de conciertos, así como la desaparición de otros dos músicos, un técnico y su esposa, informa la agencia Reuters.En imágenes televisivas podía verse cómo la ola invadía la, un popular destino turístico de la, dejando a su paso una acumulación de fragmentos de tejados, trozos de madera y árboles arrancados. En, de 15 años, vio aproximarse la ola. “Llegamos a las nueve y de pronto llegó el agua. Todo se volvió negro”, relató el adolescente.Lapidió este domingo a la población que abandonara las zonas de litoral a lo largo del estrecho porque el volcán sigue activo y había peligro de nuevosLa zona afectada es un popular sitio turístico.Lase mantendrá de momento hasta este lunes., explicó. Miles de, cuarto país más poblado del mundo —más de 260 millones de habitantes—, es una de las zonas más proclives a sufriral asentarse en el llamado, donde coinciden varias placas tectónicas y se producen gran parte de las erupciones volcánicas y sismos del planeta.Este año ha sido particularmente nefasto para el archipiélago asiático. En—el más potente de magnitud 7— y provocaron la. E, originó un, la mayoría en la ciudad dey las regiones aledañas. Centenares de personas siguen desaparecidas meses después del desastre, engullidas por la tierra.