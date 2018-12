TIRO POR LA CULATA

*** TIRO POR LA CULATAEl comentario del góber Diego hace unos días respondiendo al diputado de Morena y expanista, Raúl Márquez, que “excesivo lo que cobra él como Diputado”, y no lo que criticaba del presupuesto de 10.7 millones etiquetado para la Oficina de Representación en la Ciudad de México, le resultó de doble filo.*** DARDO AL CONGRESOComo se advertía ‘escupió para arriba’ pues al criticar el sueldo de un diputado lo hace con el de los 36, incluidos la mayoría, 19, que son de la bancada panista. E incluso con más razón, pues los cinco de Morena ya anunciaron que ellos sí van a ganar menos que los $108,000 al mes de su ‘tlatoani’ AMLO.*** MANDO ÚNICO AZULEl doctor Márquez retomó el tema en Tribuna en la última sesión del Congreso del Estado el jueves. “Ojalá esa línea se traduzca para todos y que el mando único funcione esta vez”, dijo. La realidad es que en la bancada azul no hay intención por reducir el ingreso que hoy es de $116,847 neto al mes.*** PRESUPUESTO MUJERESDesde el Congreso de Guanajuato alzaron la voz en contra del recorte al presupuesto 2019 en programas a favor de mujeres. Antes de irse aprobaron todos los partidos (menos Morena) un punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a reconsiderar la propuesta enviada por el Ejecutivo.*** LOS RECORTESLa propuesta del PEF 2019 elimina programas como ‘Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas’ y el ‘Fondo de Coinversión para la Sociedad Civil’, y recorta significativamente los fondos para otros como el de ‘Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género’ y el de ‘Fortalecimiento a la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres’.*** SOBRE LA MESAEn la reunión del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Guanajuato, la presidenta del Grupo Unido de Madres Solteras, Norma Nolasco, puso el punto sobre la mesa y lo respaldó la directora del Imug, Anabel Pulido, y el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala.*** ASÍ NO VALa activista leonesa, junto con otras organizaciones feministas a nivel nacional, acudieron a San Lázaro para pedir evitar el recorte: “La cuarta transformación sin las mujeres no va”, expresaban. Además, hay que sumarle el impacto de la ‘tijera’ en programas sociales de Sedesol (hoy Bienestar) como el de ‘Estancias Infantiles’, ‘Seguro para Jefas de Familia’, Prospera, Programa 3x1 a Migrantes, y más.*** ENMIENDAN LA PLANAEn Guanajuato, la propuesta inicial de presupuesto 2019 para el Instituto de las Mujeres Guanajuatenses (Imug) era de 105 millones 860 mil pesos, un 1.35% menos que lo del 2018. Mal se iba a ver el Congreso Local enviando exhortos y recortando, aunque fuera algo mínimo, al Imug. Por eso, en la sesión de aprobación del Paquete Fiscal se realizaron reasignaciones para beneficiar al Instituto.*** MÁS PARA EL IMUGA propuesta de la panista Cristina Márquez le sumaron 2.7 millones al ‘Programa Estatal de Capacitación y Profesionalización con Enfoque de Derechos Humanos’. A solicitud de Marichuy Reveles, del PT, reasignaron otros 5 milloncitos para el programa de ‘Acompañamiento Integral’,y luego Claudia Silva, del PRD, pidió otro 1.5 millón más para el ‘Empoderamiento de las Mujeres’.*** PT, ALIADA AZULLa propuesta de la Diputada del PT sólo tuvo el rechazo de Morena. No se puede ver. Ese fue el único posicionamiento de la salmantina que se sumó sin chistar a votar a favor todo el Paquete Fiscal. Quién iba a decir que la única que arrebató en las urnas un distrito electoral local al PAN en Guanajuato abanderando a la coalición Juntos Haremos Historia, terminara por ser una más de la bancada azul.*** KIOSCO FRESEROEn Irapuato hay ciudadanía que está molesta porque de noche y madrugada hace una semana, sin que (casi) nadie se diera cuenta, acabaron con el kiosco del Jardín Principal. El alcalde, Ricardo Ortiz, salió a decir que no era más que un mingitorio público, y que estaba feo. El panista había dicho que no lo haría.*** LA REMODELACIÓNEl Municipio argumentó que era necesario como parte del plan de remodelación para integrar el Jardín con lo que sería el Centro Cultural, en Presidencia Municipal, y lo que es el Teatro de la Ciudad. Dicen que no se trata de un sitio protegido, es de hace 20 años, y que lo habrán de reubicar a una comunidad.