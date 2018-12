Fan de Ricky Martín se hace más de 27 cirugías plásticas con tal de parecerse a su ídolo

"Cuando me decían que tenía un aire a Ricky Martin. Me lo tomaba como un chiste pero me empecé a hacer unos retoques y el parecido se hizo más grande. Ahí pensé 'bueno, genial, si vamos por eso, vamos por todo'", comentó.



"Voy a ser honesto, me importa mucho lo que opine el resto. No hay nada que me dé más placer que me digan 'qué lindo que estás'. Casi toda mi vida estuve en un cuerpo que no quise estar", expresó.