Andrew recibe apoyo y abren investigación



“El árbitro (Maloney) rechazó que peleara porque su cabello estaba en su estado natural, refiriéndose a sus rastas como 'trenzas'”, señaló el abogado.

El pasado fin de semana,en el quepara poder participar en una pelea.En el video aparece eluien, por órdenes del árbitro, tuvo que cortarse sus rastas en la competencia.y en la pelea gana ante su rival.El video, activista por derechos civiles, quien explicó que el árbitro, identificado como Alan Maloney, le pidió que cortara su cabello y de no hacerlo, perdería el duelo.Previo a esto,pero el árbitro le dijo que lo descalificaría. Maloney tiene antecedentes de racismo.Ante lo sucedido,, y los padres de Andrew expresaron su agradecimiento por el “abrumador” apoyo que ha recibido su hijo.De acuerdo con el abogado de la familia, Dominic A. Speziali,, los árbitros están para inspeccionar la apariencia de los peleadores y determinar si violan cualquier regla, previo al inicio de la pelea, especialmente durante el pesaje. Detalla que el árbitro, en cuestión, no llegó al pesaje yPosteriormente, el árbitro le dijo a Nate Johnson, hermano de Andrew, que nDetallan que para la pelea,en peleas previas sí lo dejaron pelear sin problemas, con el requerimiento de que peinará su cabello.le dieron 90 segundos para ello, pero lo hizo con el fin de pelear, para no ser descalificado.