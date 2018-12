Invitan a respetar reglamentos o habrá altas multas

“Ahora viene la segunda a partir de enero, donde vienen multas mayores, un trabajo de barrido más amplio, y donde vamos a sacar la promoción de otro tipo de faltas administrativas que tiene el ciudadano”, explicó.



“Nuestro enfoque es concientizar al ciudadano para que de manera voluntaria y firme nos apoye en lo que es de su beneficio”, finalizó.

Con lacomo parte la estrategia transversal del Gobierno Municipal para fomentar la participación ciudadana y el respeto por las leyes,José Luis Acosta Ramos, coordinador del proyecto,, pues en el caso de las multas,en su costo comoDestacó que la campaña no es recaudatoria, sino que busca sensibilizar a los ciudadanos a cumplir las normas, enfocando la primera etapa en hacer un llamado a la participación.Cabe destacar que en la primera etapa de la campaña “Mira Nomás”, se trabajó con 7 disposiciones clave, como es el uso del cinturón de seguridad, el uso de casco al conducir una motocicleta, así como no llevar más de dos personas en la motocicleta, respetar los semáforos y no tirar basura, mensajes que seguirán difundiéndose en la segunda etapa del proyecto.

