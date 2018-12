FOTOS. No solo León, 'nata' de contaminación cubre a Corredor Industrial

#CalidadDelAire IRAPUATO, 25/12/18 09:00 hrs. MALA. Se activa protocolo con Grupo de Fase Preventiva. Sigue las siguientes recomendaciones y mantente atento a los comunicados. pic.twitter.com/59PxuqxNbW — Dirección de Medio Ambiente de Irapuato (@EcoIrapuato) December 25, 2018



VISIBILIDAD GRISÁCEA

ASEGURAN ATENDER REPORTES



"Sí estuvimos atendiendo varios reportes de fogatas, no tenemos aún la estadística de cuantas fueron, pero se atendió toda la noche", comentó un elemento de Protección Civil del modulo ubicado sobre dicha vialidad.





“Huele a plástico quemado, es muy fuerte, desde temprano se comenzó a sentir este olor hasta adentro de la casa”, dijo Hortensia Guzmán, habitante de la zona.



“Vine al Parque Explora a realizar ejercicio pero estaba cerrado, se ve muy diferente el día y es evidente la contaminación, las personas no entienden que no se debe quemar nada en estos días”.

Alfonso Estrada.

Colonia Centro.



“Se ve horrible el bulevar con el humo y se percibe mucho el olor a material quemado, es un ambiente como de neblina contaminante pero muy espantosa que no deberíamos de permitir que suceda cada año”

Lucy Moreno.

León Moderno.



“El problema que tenemos aquí cerca de León Moderno es que en las Árboledas hacen muchas quemas en Navidad y Año nuevo y todo el humo se viene de allá, desde muy temprano sentí que el humo entraba a mi casa y no es muy agradable el olor”

Martha Mares.

Leon Moderno.



“A la gente le vale gorro que nos estemos contaminando cada vez más nosotros mismos, hacen campañas de no usar el popote ¿Y esto no es más dañino para la salud?, miren cómo se ve la ciudad ahorita que salí a caminar hasta el Parque México la vi muy mal”.

Antonio Rodríguez.

Carro Verde.



“Mi idea era correr como lo hago en las mañanas, pero por donde iba pasando se percibe un olor muy fuerte a algo quemado, mejor me regreso a mi casa porque nos puede provocar enfermades”.

Darinka Najera.

Andrade.



“Esta muy mal que no respeten que no se debe de prender fuego en estos días, mi nieta Zoe me dijo abuelita huele medio raro, hasta ella alcanzó a sentir que el día es diferente”.

María Luisa Flores

León Moderno.



“Unos llevamos las reglas como nos dicen las autoridades, pero otros no y eso nos afecta a todos, en mi casa no nos gusta prender fogatas porque es contaminar mucho a la ciudad que de por si ya esta muy contaminada”.

Ofelia Flores.

Centro



“Debemos tener conciencia la mayoría de las personas, pero no la hacemos, los adultos son los que participan con sus hijos quemando y usando pirotecnia en estos días, cuando deberíamos poner el ejemplo a los hijos”.

Edgar José Hernández.

León Moderno.



AL DETALLE:



Cómo evitar una precontingencia:

Qué hacer en caso de precontingencia:

Contingencia en León:

SEMÁFORO ROJO PARA IRAPUATO

Y CELAYA TAMBIÉN

La quemas en laprovocaron que dos municipios del Estado amanecieran con mala calidad del aire y otros cinco con no satisfactoria, según reportó elen su corte de las diez de la mañana.que forman parte del corredor industrial registraron la mañana del 25 de diciembre mala calidad del aire, mientras queEn el caso dese declaró en estado deen las estaciones de Ciceg, T21, Faculta de Medicina, Cruz Roja, Nativitas y DIF.Solo la zona deal norte y centro de la entidad, reportaronLa, en coordicación con el comité de precontingencias ambientales informó que estará trabajando para disminuir la concentración de contaminantes atmosféricos en la ciudad.De la misma manera brindará información a los ciudadanos para disminuir el riesgo a altas concentraciones de los contaminantes.Pidió a la población informarse a través de las redes sociales de la dependencia y de su aplicación “Ecoapp”.En un recorrido realizado por algunas vialidades primarias de León este 25 de diciembre se observó la pésima calidad del aire en la zonas sur y centro de la ciudad.Sobre los bulevares Torres Landa, Mariano Escobedo, Francisco González Bocanegra, Tepeyac, Timoteo Lozano y la Avenida Juarez la presencia de humo y el olor a material quemado era muy evidente.La zona de la estación del ferrocarril cerca del Parque Juárez la visibilidad era poca, a unos 200 metros del crucero a Santa Rosa-Plan de Ayala la estación del tren no se observaba.La misma situación se presentó sobre la carretera a Manuel Doblado, los pocos automovilistas que circulaban por el lugar bajaban la velocidad porque la visión era muy deficiente.Algunos leones que habitualmente salen a ejercitarse por las mañanas, decidieron regresar a sus casas al sentir que elles provocaba malestar en la garganta, comentaron al a.m.En el bulevar González Bocanegra se presentó más cargada la nube de humo, los vehículos se perdían de la vista humana a unos trescientos metros de distancia.La zona del Barrio de San Miguel fue otra de las afectadas, entre la Avenida Juárez y bulevar Hermanos Aldama el olor a materialera más fuerte.Frente al Parque del Árbol sobre el bulevar Torres Landa, la situación no fue mejor, algunas personas que salieron a caminar temprano se cubrían la boca y nariz para soportar el olor.Es una fase eventual donde se aplican acciones para evitar llegar a un contingencia ambiental por el incremento de emisiones de particular a 10 micras (PM10) en la atmósfera para evitar que se alcance niveles dañinos en la salud de la población.Evitar quemas, fogatas y cualquier incendio.Reducir uso del automóvil.Usa bicicleta.Mantenerse atento a avisos de autoridades.Denunciar cualquier afectación al 7124363.Evitar actividades al aire libre.Prohibido realizar cualquier quema a cielo abierto.Permanecer en interiores (niños y adultos en plenitud)No fumar en espacios cerrados.Acudir al médico en caso de alguna molestia.Atento a avisos de autoridades.Reducir uso de automóviles.Denunciar afectaciones al medio ambiente al 7124363/7163673.Cuando se registran concentraciones iguales o mayores a 140 microgramos por metro cúbico de partículas menores a 10 micrómetros en un promedio móvil de 24 horas en la zona urbana de León las dependencias aplicarán acciones conforme a protocolo.El objetivo es provocar la reducción urgente e inmediata de las concentraciones de partículas menores a 10 micrómetros, que se presenten en la zona urbana del municipio.(Microgramos por metro cubico)Fases Activación DesactivaciónFase Precontingencia Nivel igual o mayor a 140 y menores a 245 Niveles a 110Fase I Nivel igual o mayor a 245 y menores a 344 Niveles menores a 245Fase II Nivel igual o mayor a 344 Niveles menores a 344En Irapuato a las 9 de la mañana se activó la precontingencia ambiental, debido a la mala calidad del aire queprovocan cada año.anunció a través de redes sociales que se activaba el protocolo de fase preventiva.informó en las tres estaciones de monitoreo de Irapuato ubicadas en el cuartel de bomberos, en una primaria de la colonia El Refugio y en secundaria oficial, que el aire del municipio contiene partículas producto de cenizas, polvo, metales o cemento conocidas como partículas PM10. (Con información de Fátima Escalante)Desde temprana hora la calidad del aire en Celaya ha sido mala.Dos de las tres estaciones reportan que la calidad es mala. Fueron los semáforos de Tecnológico y San Juanico quienes reportan esto; mientras que la Estación de 'Seguridad Pública' fue no satisfactoria.Por lo que Gastón Peña, director de Medio Ambiente, comentó que se ha activado la precontingencia, por lo que estarán apoyándose con el Comité de ambiente para tomar las medidas necesarias."Esto se debe (mala calidad) a que ayer hubo 29 quemas, más las fogatas y la quema de pirotecnia, todo esto suelta ceniza y los semáforos las captan", comentó el director.Información del SEICA (Sistema Estatal de Información de Calidad del Aire) se recomienda no realizar actividades al aire libre, acudir al médico en caso de problemas respiratorios y usar cubrebocas especialmente niños y adultos mayores. (Con información de Mauricio Ortiz)