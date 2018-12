'No me temblará la mano' para castigar corrupción, dice secretaria de Transparencia

“Tengo las herramientas y el carácter para tomar decisiones dentro de mis facultades, allegándome de los elementos. Convencida estoy que al llegar el momento y se tenga que dar respuesta de un caso fuerte, cuidando los tiempos y las formas legales, lo voy a hacer”, señaló.



“En el caso de mi Secretaría nos tocan las faltas no graves, pero en caso de que de esa primera etapa surgiera una segunda, se le dará un seguimiento para canalizarla al área correspondiente. El hecho es que formamos parte de un Sistema Estatal Anticorrupción y todos tenemos responsabilidades. Estoy consciente de lo que implica y no me va a temblar la mano, pero con bases, no al aire”, sostuvo.

La, sentenció que no tendrá “ningún empacho” paraEn su primera incursión en la actividad pública la empresaria sostuvo que está para aplicar la ley.Puntualizó que suExplicó que su responsabilidad está acotada a, pues las graves corresponden al, y los presuntoslos investiga, y en su caso castiga, laElle asignó a lapara el próximo año un, que significa un incremento del 7.5% respecto a losasignados en 2018.La funcionaria pidió a los ciudadanos atreverse a(incluso de manera anónima), pero también que aporten elementos para poder actuar con mayor celeridad y contudencia.De, 31% no eran de su competencia y se canalizaron,, y sólo en 9% hubo elementos suficientes para realizar unaOtro programa importante en 2019, explicó, será la transformación depor, que implicará no sólo mejorar lasino además en la, el equipamiento de las oficinas y la capacitación del personal.Actualmente participan en el programa(268 del Estado y 43 de municipios). La meta es sumar a más oficinas y al menos apues hoy solamente están 16.Para el próximo año dicho programa en específico tendrá un presupuesto dePara un mejor funcionamiento de la, concluyó la, se estableció en elindicadores puntuales a seguir, como:y más.