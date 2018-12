"Aquí vivimos mis dos hijos, una persona discapacitada y yo. Dicen que el gobierno ayuda, pero no sé dónde. Sé que León es muy grande y somos muchos, pero acá en la orilla de la ciudad estamos olvidados", lamentó.

Los dejan a su suerte



"Necesitamos que el gobierno nos mire. Desde hace 13 años nos prometieron un centro de salud aquí, allí está el terreno, pero jamás lo han empezado. Requerimos ayuda", pidió Rosa.



"En la noche nos echamos muchas cobijas, pero el pasto amanece con hielo. Sólo hoy nos permitimos una fogata para aguantar el frío y no contaminar", platicó.



"Hace mucho frío, estamos enfermos y quienes nos ayudan son personas de la sociedad civil, porque si el gobierno viene ve sólo las casas de la entrada que son de ladrillo y se van porque creen que no necesitamos", expuso.

Un brillo de esperanza

