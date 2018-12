Sale otra caravana migrante, se cuentan más de 15 mil personas

“Una nueva caravana de 15,000 personas ya ha salido de Honduras hacia Chiapas”, dijo Irma Garrido, miembro del grupo de defensa de migrantes Reactiva Tijuana Foundation.

“Suponemos que esta caravana, recogera más personas en El Salvador y Guatemala. Pero su objetivo es llegar a Chiapas y solicitar trabajo allí ”en el proyecto del Tren Maya y la reforestación anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

, pero a diferencia de las anteriores, esta no se dirige a la frontera sur de los Estados Unidos,, mientras que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron la semana pasada trabajar juntos en un plan de desarrollo en el sur de México y Centroamérica para frenar la migración.durante los últimos dos meses como parte de varias caravanas, y la mayoría continúa su viaje hacia la frontera México-Estados Unidos a pesar de las ofertas del gobierno anterior de refugio, atención médica, educación y empleos si se quedaban en Chiapas o Oaxaca.que se manifestó en una gran protesta, una confrontación entre los residentes y un grupo de migrantes en el distrito costero de Playas.Irma dijo queAquellos que ya están allí enfrentan una larga espera para presentar solicitudes de asilo, ya queVarados en la frontera, un número cada vez mayor de migrantes cruzaron o intentaron cruzar la frontera ilegalmente para entregarse a los agentes de la patrulla fronteriza y evitar la larga espera de una oportunidad para solicitar asilo.La semana pasada, las) respondió que cooperaría con el cambio de política de los Estados Unidos y anunció que retiraría a algunos migrantes no mexicanos, aunque agregó queNo está claro cuántos migrantes serían enviados de regreso a México, pero el jefe del Instituto Nacional de Inmigración (INM) dijo que su agencia no podría recibirlos en el corto plazo.El portavoz de Asuntos Exteriores, Roberto Velasco, dijo queSigue leyendo: