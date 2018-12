"Sé que está muy mal sicológicamente, que se siente muy mal", dijo entonces, y se quejó de que llevaba 15 meses sin verlo. "Lo veo en la corte, nada más, no tengo ningún tipo de comunicación con él, ni por teléfono ni llamadas", se quejó.

Desde que Emma abrió su cuenta de Instagram, le han llovido seguidores. En las fotografías que comparte, la pareja de "El Chapo" presume ropa y accesorios de marcas exclusivas como Gucci, Adidas y Louis Vuitton. Muestra además imágenes donde aparecen sus hijas gemelas de 7 años.

, la pareja de, se ha convertido en la otra protagonista del juicio que se lleva a cabo en contra del narcotraficante en Nueva York, pero¿Es eso una apología? ¿Es parte de la "narcocultura"?La primera vez que Coronel, sobrina de Ignacio Coronel, un ex socio de "El Chapo", salió en los medios de comunicación fue en febrero de 2016 cuando le dio una entrevista a Telemundo, televisora con la que volvió a hablar apenas a principios de este mes.A partir de esa entrevista, Emma empezó a aparecer y a "robar cámara".En abril de este año, la ex reina de belleza de su localidad en Durango rompió el silencio y habló ante la prensa luego de que Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos, y lo hizo preocupada por la salud de su esposo. Toda la información que recibía del acusado le llegaba a través de los abogados, ya que el gobierno de Estados Unidos le había prohibido visitar a su marido en la cárcel de máxima seguridad.El perfil denominadocuenta con un promedio de 40 mil "likes" por cada publicación. Sus fotos tienen marca de agua y todas tienen los comentarios bloqueados.En la cuenta se puede leer la leyenda:Sin embargo, no sólo la figura de Coronel se "asoma" en su perfil de Instagram, también algo de su familia. En una ocasión subió fotos de sus gemelas de sólo 7 años y de su cumpleaños. En otra, compartió una imagen de un regalo de uno de los hijos de su pareja.han tomado a Guzmán Loera como protagonista, al cual llegan a idealizar en ocasiones como un hombre valiente, galante y feroz.De igual forma, en varias de esas series aparecen personajes semejantes a. En otras series, inspiradas en el libro "Sin tetas no hay paraíso", se cuenta cómo las mujeres que cumplen ciertos estereotipos físicos son las favoritas de los narcotraficantes y los riesgos que ello implica.sin embargo por la violencia desatada por los cárteles en el país durante el 2017 cerca de 70 personas fueron asesinadas cada día en el país, es decir que en total se cometieron 25 mil 339 homicidios dolosos, según las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional en enero de este año.Pero, provocan. Y por el contrario, se muestra una imagen de "glamour", que aderezan con carros de lujo, mujeres y dinero, símbolos de la "narcocultura".Al respecto, América Tonantzin Becerra Romero consideró que la "narcocultura" "tiene una fuerte presencia a partir de la década de los setenta" en el país, como parte del trabajo Investigación documental sobre la "narcocultura" como objeto de estudio en México de la Universidad de Nayarit., señala la investigadora.Si bien, el vínculo conyugal que mantiene con "El Chapo" la coloca muy cerca de la "narcocultura".