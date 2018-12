El presidente de Egipto Abdel-Fattah el-Sisi le ha pedido a sus ciudadanos perder peso.

En comentarios televisados hace pocos días, el mandatario se quejó de la cantidad de egipcios gordos que ha visto y pidió a la población cuidar mejor su salud.



Señaló el mandatario que la educación física debe ser materia obligatoria en escuelas y universidades y pidió que los programas de televisión no deberían tener ni presentadores ni invitados que tengan exceso de peso.

La mañana siguiente, dio el ejemplo al vestir ropa deportiva e ir en bicicleta a la sede de la academia militar. En un discurso a los cadetes, les advirtió que no superarán la etapa del entrenamiento básico hasta que no cumplan con ciertos requisitos físicos.



Ese es el estilo de gobierno de el-Sisi, que suele dar consejos a los ciudadanos sobre todo tipo de temas, desde la construcción de carreteras, hasta la filmación de una película. En ocasiones regaña a la ciudadanía por su mal comportamiento.



