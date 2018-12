'No tuve tiempo de salvarlos', víctima de tsunami salva a su mujer y pierde a su madre y su hijo

Indonesia está de luto tras el tsunami que se registró el pasado sábado dejando un saldo preliminar de 429 muertos y 154 desaparecidos.

Udin Ahok, de 46 años, acababa de dormirse cuando fue sorprendido por el tsunami y tuvo que hacer una elección terrible: salvar a su mujer o a su madre y su bebé.



Udin Ahok estaba dormido cuando un muro de agua echó abajo las paredes de su casa en Way Muli, una aldea costera de la isla de Sumatra.

La erupción de un volcán Anak Krakatoa había provocado un tsunami. Presa del pánico, Udin Ahok se fue al lugar donde dormía su madre de 70 años y su hijo de un año. De pronto vio que su esposa estaba a punto de ahogarse. Logró atraparla y ponerla a salvo, pero no pudo rescatar a su madre ni al bebé.



"Afortunadamente él me vio y me sacó de la ola. Corrimos hacia las zonas en altura con los otros vecinos", cuenta la mujer.

"Era noche cerrada. No me imaginaba que fuese capaz de correr tan rápido estando embarazada. Daba tanto miedo. Esperamos durante horas hasta que las aguas bajaron".