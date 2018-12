'Daré todo por esta camiseta', dice Luis Madrigal, el nuevo artillero de las Chivas

'No daré una pelota por perdida'

Al ser presentado oficialmente como el cuarto refuerzo del, el delanterose mostró sorprendido de conocer de cerca el historial de lasen el futbol mexicano."Estoy muy emocionado, muy contento, ahorita me presentaron un video de la historia dey lo que ya quiero es entrenar y jugar para este equipo", dijo en un video difundido por la cuenta oficial de los rojiblancos.cumplirá 26 años en febrero y llega procedente del, prestado sin opción de compra, a cambio de, quien jugará con lospor los próximos dos torneos., atacante sinaloense, de 1.91 metros de estatura, no fue un titular constante con los norteños en el, prometió combatividad en su nueva etapa de rojiblanco."En mí van a tener a un jugador que no va a dar ninguna pelota por perdida, que voy a dar todo en la cancha por esta camiseta, y le vamos a dar muchos frutos a esta institución", agregóAntes durante la ceremonia de la firma de contrato,, director general de, obligó aa colaborar con el plantel a entrar entre los ocho mejores del torneo después de las 17 jornadas del calendario regular."El objetivo es el campeonato, pero calificar es una obligación. En este equipo no hay espacio para no lograr la calificación", le dijo el directivo en el video difundido en redes, en el que se da la firma del jugador y se le da la bienvenida a la institución.se integrará por completo a los entrenamientos hasta el jueves a doble sesión enEl que aún no llega a un arreglo salarial para firmar contrato, es el mediocampista, quien este miércoles hizo exámenes médicos, pero no ha sido presentado todavía, por lo que su incorporación al trabajo se daría hasta el viernes, día en el que la directiva espera presentar ya a los cinco refuerzos ante los medios en el