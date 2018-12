. La Reina del soul como se le conocía, murió el 16 de agosto en Detroit, Michigan, rodeada de sus familiares y amigos. Su representante confirmó el fallecimiento fue a causa del cáncer de páncreas que se le detectó en 2010.El dj sueco fue encontrado sin vida en una habitación de hotel en Omán, lugar donde estaba vacacionando. La familia dijo que se suicidó: "Realmente luchó y reflexionó sobre el significado de la vida y la felicidad. No pudo más. Quería encontrar paz".El actor, quien saltó a la fama con "Deliverance" y fue nominado a un Oscar como mejor Actor de Reparto por Boogie Nights murió el seis de septiembre a los 82 años en un centro hospitalario de Florida víctima de un paro cardiaco.Con 35 años, el actor estadounidense se suicidó colgándose en su departamento en Los Ángeles el 30 de enero. Mark, conocido por la serie "Glee" esperaba condena de hasta siete años tras ser acusado de abuso y pornografía infantil.El famoso chef y estrella de televisión se suicidó al ahorcarse en su habitación en el hotel de lujo en Kaysersberg, en Francia, donde se encontraba trabajando en un episodio de su galardonada serie para CNN, "Parts Unknown".De manera inesperada el 15 de enero de este año, la vocalista del grupo irlandes The Cranberries murió a los 46 años, el 15 de enero. La causa de su fallecimiento no ha sido divulgada.Luego de tres años de luchar con las secuelas que le dejó la trombosis cerebral que sufrió en 2015, el primer actor falleció a los 81 años el pasado 28 de febrero. Guerra sufría daño cerebral irreversible que le impedía caminar y hablar.Conocida como la "Reina de las Villanas" por su papel de Catalina Creel en Cuna de Lobos, la actriz murió a los 83 años el primero de marzo. Sus familiares detallaron que Rubio simplemente se durmió y no tuvo una muerte dolorosa.Quien fuera integrante del grupo UFF fue asesinado afuera de su domicilio en la colonia Narvarte el 15 de agosto. El cantante de 33 años recibió al menos cinco disparos de un sujeto cuando salía de su edificio habitacional.. El nombrado "Rey del Bolero" murió a los 90 años de edad en la Ciudad de México el 13 de noviembre. Su hijo, el actor Luis Gatica dio la noticia en sus redes sociales en donde se despidió de su padre con un "Buen viaje, te extrañaremos".. Quien fue uno de los productores más solicitados de Televisa con programas como "Bailando por un Sueño" fue encontrado el 11 de julio sin vida a bordo de su automóvil y con un impacto de bala en la boca en un aparente suicidioEl escritor y editor de cómics MARVEL falleció el pasado 12 de noviembre a los 95 años en un centro médico de Los Ángeles, California.