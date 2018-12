MasterChef sorprende con capítulo especial de Navidad

Juntaron a más de una temporada en MasterChef



"Sin duda es lo mejor esta parado aquí probando", afirmó el Chef Benito.



"Le sobra la carne", agregó el Chef Herrera a más de un platillo que brilló y destacó por sus salsas y sazón.

3 Generaciones cocinando juntas

3 Generaciones cocinando juntas

festeja con un programa muy especial lleno de sorpresas. Es por ello que en esta ocasión además de invitados especiales, otra sorpresa fue que no hubo ningún expulsado. Esto a raíz de que los retos fueron en pareja y en tríos. Se conformaron por los ganadores de otras temporadas como MasterChef Junior México, y por participantes de otras temporadas mexicanas del famoso programa. Diego, Rebekah, Daniel y otros niños que fueron parte de Master Chef Junior acompañaron a Stanley, Geny, Regina y a todos los concursantes para hacer un platillo que los jueces aplaudieron. Entre aplausos y 'milagros navideños' los jueces afirmaron que era la mejor probada de platillos de toda la temporada. La chef Bety siempre amable y humana deseó los mejores momentos a todos y brindó calidez al programa. Inesperadamente los platillos más deliciosos fueron los de 'El Payaso' Stanley y el de Geny con su equipo. Además, nadie fue expulsado en este capítulo especial. Sin duda un capítulo que no se olvidará por su festejo de Navidad.