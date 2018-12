Vanessa Guzmán se encuentra ausente de la televisión desde hace algunos años, inició en 1995 cuando ganó el certamen de Nuestra Belleza México. Su formidable físico y su talento la llevaron a participar en sus primeras novelas, como Camila, Tres mujeres, Cuento de Navidad, Amigos X siempre y Carita de ángel.

Más tarde apareció, en Aventuras en el tiempo, Entre el amor y el odio, Amar otra vez, alborada, y Amor mío, comedia romántica del 2006 por la que es ampliamente recordada por su personaje de "Abril Juárez Casadiego".



Sus últimos papeles en la televisión fueron en Atrévete a soñar, como "Ana Castro", "Ana Leguina" y "Ana Preciado" en Infames de 2012.

Tres años después, Vanessa al lado de Uberto Bondoni produjo su primera puesta en escena, denominada 666, la cual se presentó en el Teatro del Hotel NH y contó con las actuaciones de Claudio Herrera, Eduardo España, Uberto Bondoni y Lenny Zundel.



"666 es un espectáculo nunca antes visto en México, en este sentido es un espectáculo 100 por ciento corporal en donde el objetivo es hacerte reír sin decir una sola palabra”, expresó en Todo para Mujer Vanessa en esa fecha.



"Hace cuatro años viví la ansiedad por el trastorno alimenticio que padecí que me llevó a tocar fondo y hay un Dios que me preparó para hacer esta pausa, de crecimiento personal que me ha llevado a evolucionar en mi persona, que con mi experiencia puedo ayudar a otras mujeres en situaciones similares”, comentó Vanessa.

Finalmente, aunque no da muchos detalles de su vida cotidiana,