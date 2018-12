Si estás en un momento dete recomendamos algunos alimentos para queBrinda energía para poder combatir el estrés, el más eficaz es el amargo o negro, hay que considerar comerlo en pequeñas dosis por su alto contenido de calorías. Otro de los beneficios del chocolate es su alta concentración de antioxidantes.Este lácteo favorece la producción de serotonina, un estudio de la US National Library of Medicine National Institutes of Heatlh afirma que esta hormona ayuda a controlar el estado de ánimo, además es un regulador natural del sueño, algo favorable para poder relajarnos.La avena contiene fibra y vitamina D, además de carbohidratos que favorecen los niveles de serotonina (la llamada hormona de la felicidad), lo que nos ayudará a bajar el estrés.Esta fruta es rica en vitamina C lo que, además de ayudar a relajarte, favorecerá el sistema inmune, esta vitamina ayuda a regular las hormonas que producen el desequilibrio en el estado de ánimo.Nuestra experta en nutrición Fernanda Alvarado recomienda comer sardina porque el estrés produce ansiedad y esto ocasiona inflamación, lo que se puede combatir con este alimento ya que la sardina tiene propiedades antiinflamatorias.Hacer una infusión de manzanilla es la mejor manera de tranquilizarse e ir a dormir, al tomarla notarás que la ansiedad y el estrés bajan.