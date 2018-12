5 Problemas de salud que afectan a las mujeres (Con mayor frecuencia de la que te imaginas)

Fibromialgia

He estado escribiendo de salud por tanto tiempo para ustedes, que puedo armar que el mundo está sufriendo una mayor crisis de salud femenina.Las enfermedades que afectan desproporcionalmente a las mujeres son poco investigadas y poco comprendidas; los médicos dudan nuestro dolor y no nos toman en serio.Debido a los estereotipos de que las mujeres tienden a exagerar sus problemas de salud física y los mitos misóginos de que los cuerpos femeninos están diseñados para sufrir, muchos de los problemas que enfrentamos se han normalizado.Y no importa qué tan común sea el dolor, simplemente NO es normal.Las condiciones que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, en particular condiciones crónicas, no mortales, pero que causan discapacidades con síntomas subjetivos, como dolor y fatiga, se han descuidado en el ámbito de la investigación.Y, en consecuencia, permanecen pobremente entendidas y tratadas. Y peor aún, hay muchas condiciones de salud que se han estudiado solamente ¡en hombres!La bromialgia es una condición sin cura que causa dolor crónico en todo el cuerpo. Lady Gaga sufre de esto y ha hablado abiertamente sobre su salud en los últimos años. Además de dolor, también se puede provocar fatiga, cambios de humor y deterioro cognitivo.Las posibles causas son: genética, infecciones y lesiones, según Mayo Clinic.De acuerdo a Everyday Health, el 90% de las personas que sufre esta condición son mujeres… y pocos lo toman en serio. “Eres hipocondríaca,” dicen. O “no soportas nada.” ¿No suena familiar?El lupus es una enfermedad autoinmune donde el sistema inmune ataca al tejido saludable.Los síntomas son variados, pero incluyen: ebres, dolor en articulaciones, erupciones, pérdida de cabello y fatiga. Y las mujer las mujeres en edad reproductiva son las más afectadas.Quizá conozcas más de la enfermedad porque Selena Gomez ha hablado mucho sobre su condición abiertamente. Pero esta enfermedad puede tratarse con medicamentos, quimioterapia y cambios de estilo de vida.Infecciones urinarias crónicasLos cultivos de medición habituales para diagnosticar las infecciones urinarias a menudo las pasan por algo, lo que hace que no sean tratadas y se vuelvan crónicas.Un estudio descubrió que 1 de cada 5 infecciones urinarias no aparece en las pruebas estándar.Y las personas con IU crónicas, la mayoría mujeres, a menudo son diagnosticadas erróneamente con otras enfermedades, lo cual retrasa un tratamiento acertado.Seguro has escuchado de esta enfermedad por Bella Hadid o Abril Lavigne. Y la mayoría cree que desaparece con antibióticos y sí, a veces lo hace, pero en ocasiones sigue ahí después del tratamiento (sin o con detección).Si esto sucede, puede atravesar la barrera hematoencefálica y causar síntomas neurológicos y psicológicos.Investigaciones han demostrado que las mujeres son más propensas a ser diagnosticadas con esta enfermedad crónica. Sin embargo, los estudios no siempre son totalmente efectivos.Tampoco es una enfermedad que se trate fácilmente. Hay personas que llevan una terapia larguísima de antibióticas, y otros prefieren tratamientos alternativos.He escrito tanto de la endometriosis, que ya hasta me sé todo de memoria, pero… ¿y ustedes?Según Endometriosis.org afecta al 10% de las mujeres a nivel mundial, y tiene prevalencia en chicas fértiles.Gracias a su incidencia, es un problema con mayor vulnerabilidad que la diabetes y el cáncer.Es una enfermedad crónica que consiste en la aparición y crecimiento de tejido del endometrio fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica y crecimiento del tejido o también en los ovarios, detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino.Se desconoce la causa y no hay tratamiento. Y gracias a los síntomas TAN comunes (y subestimados), tarda en diagnosticarse entre 6 y 10 AÑOS.El primer paso para combatir estas enfermedades es tomar en serio la salud de las mujeres, escucharlas y creerles. Hay que tener un mayor nivel de conanza y respeto por TODOS los seres humanos.