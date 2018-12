Crece cifra de incendios



, ¡cuidado!,conEl gobierno municipal intensificará los operativos para detectar a quienes vendan o quemen fuegos artificiales y les impondrán una multa.Esto como parte de las acciones preventivas para disminuir los índices de contaminación que han propiciado la mala calidad del aire en Celaya.En lo que va del mes se han registrado cerca de 150 quemas de pastizales e incendios que se han propiciado por diferentes causas, entre ellas la quema de pirotecnia y fogatas que se salen de control.Ramón Ortiz, director de Protección Civil, añadió que en este fenómeno se conjuntan varios factores como el frío, que no se puede modificar, las quemas que propician las partículas contaminantes y que debido al clima no se pueden elevar, provocando afectaciones en la salud, sobre todo de grupos vulnerables como son los niños y adultos mayores.Se intensificarán los operativos para detectar quemas de pastizales y fogatas tanto en la zona urbana como rural; también la venta y quema de artefactos pirotécnicos, quema de llantas, quema de pastizales, que podrán ser sancionados tanto por la Dirección de Medio Ambiente como de Protección Civil y Fiscalización.Llama al 911Reportar cualquier tipo de quema de pastizales, de fogatas y quema de pirotecnia a través de la línea de emergencia 911.Las llamadas serán canalizadas al área que corresponda.•Evita el uso de pirotecnia y el encendido de fogatas.•Evita realizar quemas de cualquier tipo y en caso de detectar una quema llamar al 911 o a la Unidad de Bomberos para su atención inmediata.•Limpia lotes o predios baldíos con maquinaria o utensilios manuales e impide se acumulen residuos en predios baldíos y limpiarlos constantemente.•Verificar tu automóvil•Compartir el vehículo o utilízalo lo menos posible.•Evita realizar actividades al aire libre.•Evita asistir a eventos masivos al aire libre.•Se recomienda abrir ventanas y puerta de lugares donde haya mucha gente, si pueden conseguir un ventilador prenderlo en el salón, esto con el fin de que el aire circule, una vez el aire haya circulado, cerrar las ventanas.•Si el cuarto o estancia aún no se encuentra impregnado el humo, se recomienda cerrar las ventanas y puertas hasta que se disperse el humo.•Estar atento si presentan molestias (dolor de cabeza, irritación de ojos y garganta, mareo o vómito) derivado de la inhalación de humo, acuda a las unidades de atención médica.