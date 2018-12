Destaca alcalde inversión millonaria en obra pública

Van con paso firme



“Tenemos que revisar el tema de la legalidad, normatividad y reglas de operación y en ese mismo sentido debemos ir adecuando al rumbo que tenemos proyectado...vamos caminando con paso firme”, comentó.



“Me siento muy comprometido, con una gran responsabilidad de repetir y saber que la gente tiene muchísima perspectiva, prueba de ello es que echamos a andar el programa de ‘Atención ciudadana’ los martes, lo que rápido me permitió sentir es tomar el control de saber dónde estaba pisando”, dijo.

Notan diferencia en 6 años

Generan recursos



“Me siento tranquilo, me siento sereno, creo que el 2018 se cierra bien y eso como consecuencia de no sentir el agobio de que no había recursos...en ese sentido cerramos muy bien y eso nos permitió generar una inversión y recursos propios...quedó muy equilibrado el presupuesto”, dijo el primer Edil, quien señaló que su plan de gobierno está acotado en su propuesta en una etapa y debe ser a seis años.

La seguridad



“Necesitamos gente capacitada y bien preparada y con mejores prestaciones salariales, las cuales se están considerando y en ese sentido, los cadetes, que son el nuevo puesto que se incluye, permitirán que quienes tengan el deseo de servicio policíaco de inmediato se permita trabajar en el filtro, comprobando que cuentan con los requisitos...se les capacitará para garantizar la permanencia y que continúen en el proceso de desempeño y la cercanía con la gente”, dijo.

Hacen crecer la Casa de la Cultura

Te puede interesar...

Sonlos que se han invertidoen lo que vaAsí lo dio a conocer en entrevista para am Express el, quien señaló que su prioridad es la apertura y cercanía con la ciudadanía.Sosteniendo que el trabajo que se quiere realizar es firme para lograr proyectarlo, lo que asegurópara la toma de decisiones adecuadas.Quien también dijo que se siente confiado con el equipo que lo rodea para salir adelante para todo lo que se pretende, para lo cual se han tenido que hacer alguno ajustes, pero enfatizó van marchando con buen paso, por lo queSeñaló que la administración pública, que son los servidores públicos quienes se tienen que acomodar a las circunstancias y problemas que vengan llegando.Dijo quees que eran sorpresas, lo que le provocaba angustia y no le permitían tomar una decisión al respecto; “sea buena o mala una decisión yo siempre lo he dicho es lo más complicado que tenemos en la en las administración publica”.Aseguró que siempre habrá personas a favor y otras en contra, perosiemprede gobierno.En la cuestión de los, comentó que se ha logrado diversificar, desde el tema del emprendimiento, a través de Desarrollo Económico; otros programas seguirán su curso de acuerdo a las indicaciones de gobierno Federal.Casillas Saldaña comentó que un aparte fundamental de su gobierno es la seguridad, por lo que recientementeSeñaló que en obras se ha generado una inversión de 20 millones de pesos en lo que va de la administración, entre las que se encuentran el; la, entre otros.Entreque se planeatambién se encuentran el bulevar las Torres Norte y el proyecto de bulevar Francisco Villa, que conecta con el bulevar Juventino Rosas, es una prioridad.en la zona de la Ex Hacienda, en donde se identificó una gran oportunidad para trabajar en el tejido social, en que se genere armonía; el incremento de las becas municipales, proyectos con la Comisión Municipal del Deporte, en donde se involucrarán varias dependencias.

Atienden más de 3 mil casos de violencia contra las mujeres en León

'Olvida' gobierno a San Juan de Abajo y sufren por carencias