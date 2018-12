Incrementa Copriseh vigilancia en establecimientos por venta de alcohol

Como parte de las fiestas decembrinas, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Copriseh) realiza acciones permanentes para verificar el cumplimiento de la Ley General en materia de consumo y venta de bebidas alcohólicas en bares, antros y centros nocturnos, así como restaurantes, tiendas departamentales y de conveniencia.

Así lo informó, a través de un comunicado, la titular del organismo, Rosa Gabriela Ceballos Orozco, quien señaló que en esos establecimientos verifican el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1-1995, que tiene por objeto establecer las especificaciones sanitarias, así como las disposiciones de etiquetado sanitario y comercial de las bebidas alcohólicas.

La funcionaria mencionó que debido a la temporada, las 17 Delegaciones Jurisdiccionales emprendieron operativos que realizan en los 84 municipios, en los que hacen visitas de verificación a diversos establecimientos.

La Copriseh advirtió a la población que es importante que revisen en las botellas elementos básicos de seguridad como: razón social, nombre, marca comercial, domicilio fiscal, lote, leyenda precautoria.

Asimismo, emitió algunas recomendaciones para evitar riesgos a la salud por el consumo de bebidas alcohólicas:

- No mezclar bebidas energéticas con alcohol, ya que es nocivo para la salud.

- No comprar bebidas alcohólicas en comercio informal ya que pudieran estar adulteradas.

- Revisar que botellas de alcohol tengan todos los sellos y membretes, y que no estén rotos o alterados.

- Denunciar una alteración del producto.

- Respetar los edificios libres de humo de tabaco.

- Utilizar únicamente hielo purificado en la preparación de bebidas

- En un establecimiento, asegurarse que las bebidas sean preparadas con higiene

- Respetar la ley y no expender bebidas alcohólicas a menores de 18 años.