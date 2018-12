Padres de los 43 de Ayotzinapa marchan con antorchas para honrar su memoria

"La idea es que los padres y madres recobren la fuerza, la fe y la esperanza de que pronto encontraremos a los estudiantes con vida y ver que se haga justicia", dijo Melitón Ortega.

'Olvidar es abandonar la lucha'



"Los padres han dejado la semilla, ese camino y compromiso de que cada (día) 26 no debe olvidarse. No podemos hacerlo porque olvidar es abandonar la lucha y la esperanza, y la luz que hoy encendemos nos da la fortaleza de seguir", dijo.

de la, sus familiares realizaron lapara exigir su presentación con vida.El contingente avanzó delhacia ellocalizado enpara reclamar que han pasadoEste miércoles a las 10:00 horas, los padres participarán en una caminata que saldrá de lahacia la, la cual visitarán para pedir la fortaleza para afrontar la búsqueda de sus hijos.A más de 4 años, aún no se sabe el paradero de los jóvenes. Foto: EspecialComo parte de esta jornada de acción global porse espera que a nivelse sumen más personas para pronunciarse a favor de que se esclarezca el tema y pronunciarse porque el nuevo gobierno actúe y cumpla con sus compromisos.Señaló que si bien los padres de losaún no tienen nada con el gobierno de, "con la firma del decreto para la creación de lasobre else sientan las bases para abrir una nueva etapa de la investigación", dijo.Lase realizó en esta ocasión como una representación de la esperanza que tienen los padres de encontrar a sus hijos con vida., dijo el integrante del comité de los, y que éstos tengan la fortaleza física y mental, así como la salud necesarias para continuar la lucha."Que esa esperanza y la fe nutran la fortaleza de los padres para pronto saber dónde están los 43", indicó.