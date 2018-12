"Rechazamos que seamos aviadores, somos trabajadores de confianza que íbamos a trabajar y que percibíamos sueldos bajos, no son altos como muchas personas piensan. Somos 15 mil personas en todo el país que fuimos despedidos de manera injusta".

Revisan casos de exempleados

"Yo sólo ganaba 8 mil al mes, ese no es un puesto que sea costoso al país. El presidente Andrés Manuel debe de revisar bien al personal que se está despidiendo".

"Se van a revisar algunos casos para no cometer injusticias, porque puede ser que se trate de un trabajador de confianza, pero que lleva 15 o 20 años laborando y que además gana muy poco porque lo que estamos buscando es hacer el ajuste arriba de los altos funcionarios públicos, no los trabajadores de base, no los que ganan muy poco, esos casos se van a revisar", comentó.

SIGUE LEYENDO

Conen los que se leía lay con los que exigieron su, así como una los, la mañana de hoy miércoles alrededor dedel) sefrente aDesde las 6 horas de este miércoles, lospidieron que se lessusde; aseguraron que sufue, debido a que sonque contaba cony no desempeñabandedentro de la, trabajadora delen la, aseguró que sonde lalos que fuerondesde elque seanMinutos después de iniciada la protesta, L, coordinadora de, informó que desde else estácada uno de losde losdelen la, señaló que estáen que haya unapor parte del gobierno federal, pero ésta debe de darse en loscony no enque ganaban entreEl pasado lunes en su conferencia de prensa, el presidenteaseguró quelosdededeen elpara no cometer, pero advirtió que hanque