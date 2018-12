En enero construirán 256 kilómetros del muro

“No puedo decir cuándo estará abierto el gobierno . Puedo decirte que n o estará abierto hasta que no tengamos un muro , una barrera, como lo quieran llamar", indicó el mandatario a los medios.

“No los quiero en el país. La única manera como lo vas a lograr es con una barrera física, o sea un muro, si no lo tienes, entonces no vamos a abrir", comentó ante reporteros en la Oficina Oval.