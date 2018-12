Investigan disparo

Un niño lea sude 17 con un rifle el día deen su casa en Pensilvania, informaron autoridades.El suceso ocurrió en la localidad de Pine, alrededor de las 6:15 de la tarde, dijo la policía; cuando elsujetaba ely se accionó el gatillo,El joven quedó herido y trasladado al hospital, donde no han dado detalles de su condición; el hermano menor no fue herido.No queda claroel hermano menor, ni cómo se descargó la bala. No se han presentadocon el hermano menor pero el incidente está siendo investigado.